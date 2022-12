CdMx se sitúa como una metrópoli más segura que Denver y Dallas, dice Latinometrics

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México se ubicó más arriba que otras ciudades metropolitanas de Estados Unidos en cuestiones de seguridad como Denver o Dallas, de acuerdo con el reporte publicado de Latinometrics.

La estadística que presentó la recopiladora de datos sitúa a la capital mexicana más segura que Dallas o Denver, y sólo por delante de Bogotá en las latinoamericanas.

Latinoametrics señaló que aunque Miami, que es la capital estadounidense del mundo interno, sería menos peligrosa que la mayoría de las principales ciudades de Latinoamérica, sin embargo, “cuando se compara con la medida más común de qué tan segura es una ciudad: homicidios por cada 100 mil habitantes, Miami en realidad se clasifica peor que Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago y la Ciudad de México”.

(1/11) São Paulo cut its homicide rate by 90% and is now about as safe as Boston. Mexico City is currently safer than Dallas and Denver.

A thread on LatAm's (not so) dangerous cities, by @karlaberman 🌆: pic.twitter.com/UJT627sITA

— Latinometrics (@LatamData) December 9, 2022