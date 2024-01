VIDEO ¬ La salida de Ernestina, ¿beneficia o afecta a Taboada? ¿Impacta en Brugada?

Las campañas para la Jefatura de la Ciudad de México iniciarán el próximo 1 de marzo. De un lado se ubica la aspirante de la izquierda Clara Brugada, quien ha salido al paso ante quienes cuestionaban su alcance electoral. Del otro, el abanderado de las derechas, Santiago Taboada, un político panista vinculado al Cártel Inmobiliario. En medio de una y otra contienda se ha colocado Ernestina Godoy, la exfiscal capitalina que ha dicho que saldrá a las calles a señalar la trama de corrupción en la que se ha enredado la oposición en la capital.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– Justo cuando la contienda electoral de la Ciudad de México se encuentra en la antesala de las campañas, que arrancan en marzo próximo, la política capitalina se ha visto sacudida por el bloqueo para que Ernestina Godoy Ramos continúe frente a la Fiscalía, una situación que impactará la renovación de la Jefatura de Gobierno, por la cual compite el exalcalde Santiago Taboada que se ha visto involucrada en una de las principales investigación de corrupción política que se han realizado en los últimos años.

“El caso del cártel inmobiliario que golpea directamente a Taboada no es una sola acusación o una carpeta en la Fiscalía. Hay vinculaciones a proceso, tienes a los empresarios cooperando con las autoridades, tienes a estos dueños de los edificios con un valor de más de 90 millones de pesos regresando los inmuebles como para reparar el daño. A estas alturas, cómo te atreves a decir que el cartel inmobiliario es una mentira, que no existe, que es persecución política. Tienes a funcionarios procesados que además siguen colaborando, tienes toda una red que está identificada y además tienes víctimas mortales”, señaló la periodista Meme Yamel en VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo.

En su intervención, Daniela Barragán apuntó que mientras Clara Brugada sabe qué es lo que necesita la izquierda y qué debe reforzar desde su proyecto de Gobierno, como ha sido la incorporación de jóvenes a su campaña, Taboada ha intentado reconstruir su imagen y pese a ello se ha configurado como un aspirante que tiene todo para perder.

“No solamente es el cargar con el PAN porque en su corta experiencia política él llega a la Alcaldía Benito Juárez la oficina que antes ocupó Christian Von Roehrich y antes Jorge Romero Herrera o sea los dos hombres que tienen tatuado aquí cartel inmobiliario. Él dice: ‘yo no voy a meter las manos por nadie’, pero se acopla muy bien al discurso de ‘Ernestina Godoy nos persigue y somos víctimas de esa persecución política de Morena y de Godoy’. Si él quiso en algún momento desmarcarse o decir bueno vean yo sí soy un panista distinto pues fácilmente abres tu carpeta de la administración anterior o del anterior y entregabas todo. En ningún momento lo ha hecho”, cuestionó al respecto.

Barragán señaló que además de estos señalamientos del panismo que carga a cuestas también tiene que enfrentar con lo que carga el PRI que es el partido que de acuerdo con todas las encuestas la gente dice que ya no quiere votar nunca más.

Daniela Barragán señaló cómo a la oposición le duró, en realidad, muy poco esa “victoria” de negarle la ratificación a Ernestina Godoy. “A pesar de que la mayoría había votado por la ratificación, no fue vinculante, no se alcanzó esa mayoría, pero empiezan a festejar. ¿Qué provocaron que Ernestina Godoy quedara 100 por ciento fortalecida y que subiera flote, sí o sí, a pesar de que en los medios de comunicación lo del cártel inmobiliario no ha salido”, dijo.

Y apuntó: “El día de hoy Ernestina en su discurso de su último informe de actividades es lo que lo que explica no me ratificaron por lo del cártel inmobiliario y porque es el partido el otro con el que están aliados, el partido de la trata de personas y de la trata de mujeres, entonces les duró muy poco. Y ahora tenemos a un partido, a una alianza, que pone a flote los pecados que está cargando y desde hace años aquí en la ciudad de México”.

Alina Duarte refirió a su vez que lo que estamos viendo directamente son ya las acciones de cada uno de los personajes. “Hasta ahorita era un poco más la identidad del público, que la ciudadanía, o sea, realmente no podíamos escuchar propuestas. Este debate incluso que hemos sostenido era cómo han venido actuando durante los últimos años, durante las últimas décadas”.

Duarte indicó que Clara Brugada no es una mujer que alguien tuvo que crear como Xóchitl Gálvez o el propio Santiago Taboada. “Clara Brugada es una mujer que ha demostrado por la vida de los hechos que se puede actuar en temas de seguridad, con una perspectiva abiertamente feminista en temas urbano populares, con la consolidación de estas utopías que de verdad a mí me vuelan la cabeza”.

“Iztapalapa ya demostró que no solamente se puede sino que ya es una realidad. No es una propuesta, no es una promesa. Entonces yo creo que por ahí va y también en este gabinete que se ha conformado, este equipo de campaña más bien, que se ha conformado alrededor de Clara Brugada pues da pie a creer que se pueden consolidar estos proyectos, estas relaciones directas con la academia con las juventudes”, ahondó.

Adriana Buentello apuntó a su vez que Clara Brugada sí tiene posturas que son verdaderamente izquierdas que ha impactado en las narrativas de los medios de comunicación. “En lo mediático quizá no ha tenido el mismo reflector que otros personajes. Ella ha construido también en la parte digital sus propios espacios. Yo no diría exactamente que está en la misma línea que Claudia Sheinbaum, pero vemos que en la parte digital tiene mucha mayor presencia con el tema de la construcción de su propio proyecto de campaña”, refirió.

En contraste, mencionó que en el equipo de Santiago Taboada no tienen un proyecto realmente. “No hay manera de argumentar realmente otra cosa. El tema es que mediáticamente las narrativas se pueden voltear”, expuso al recordar la polémica que se generó al cierre de su campaña cuando fueron usados migrantes haitianos.

Finalmente, Daniela Barragán indicó que Taboada tiene en frente una campaña muy difícil porque carga con cartel inmobiliario y el caso de la trata de personas del exdirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

“Un factor al que quiero ponerle mucho énfasis es la enemiga que se suman que es Ernestina Godoy. Claro que hay un dolor de no haber sido ratificada en un puesto y por además, todo lo mediático que se armó y es como, pues no me ratificaron, pero ahora voy a estar en las calles, eso qué quiere decir que ya no va a tener que hablar o que ya no va a tener que cuidar que callarse o que callarse”, apuntó.

