VIDEO: ¿Crítica o ataque? Periodistas analizan discurso de Beatriz y Rafael Barajas

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Tras la publicación de la polémica portada de la revista Siempre!, en donde se podía apreciar la silueta de Claudia Sheinbaum portando una banda con esvásticas, el símbolo nazi, las redes sociales estallaron, por un lado quienes reclamaron la guerra sucia que se emprendió contra la aspirante presidencial de Morena y, por otro, quienes aseguraron que este tipo critica también se ha dado por parte de la izquierda hacia la derecha.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez debatieron sobre Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre!, y el monero Rafael Barajas “El Fisgón”, quien durante años ha sido un crítico de la derecha.

Luisa Cantú abrió la discusión afirmando que la revista Siempre!, tras estar a cargo de Pagés, recurre a la mentira en su propósito de atacar al Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Todo el tiempo están apelando a la doctrina Alazraki [en Siempre!], que es ‘tú miente, lo que importa es lo que se le queda a la gente no la verdad’, estoy parafraseando, pero casi así es”, dijo.

Adriana Buentello coincidió con la postura de Cantú, por lo que reiteró que cuando asume [Beatriz Pagés] el control de la revista “cambia completamente la dinámica de su trabajo, de su labor periodística, en realidad, lo que vemos es que son editoriales que son incendiarias”.

“Esta señora, Beatriz Pagés me parece que sí ha sido incendiara y ha tenido esa narrativa al estilo de Carlos Alazraki”, añadió.

Por su parte, Meme Yamel consideró que no se pueden comparar las críticas de “El Fisgón” con las de Pagés, debido a que el monero, lo que hace es una revisión de la historia de “una ideología” que resulta en la creación del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que la directora de Siempre! ataca a una persona, en este caso la aspirante presidencia y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“No podemos decir que es igual la portada de Siempre! con un libro (…) creo que hablar de la raíz nazi del PAN como una ideología, como la ideología del nazismo, la ideología que comparten con el PAN, de esta supremacía de clases, ese es el centro del libro, mientras que el otro es un ataque directo a una persona de una origen judío”, expresó Yamel.

“El libro de ‘El fisgón’ no está hablando de una persona como tal, no le avienta el nazismo a un personaje como tal sino a una ideología política que inspira la creación de un partido político, de cómo se dan estas relaciones, justo lo que hace el libro de ‘El Fisgón’ es no hablar de una opinión sino rescatar todo lo que se comentó, todos los documentos que existieron en la época de la creación del PAN, 1938-1939”, agregó.

Por su parte, Daniela Barragán señaló que pese a que “’El fisgón’ tiene muchas cosas criticables’”, los comentarios y opiniones que expresa, siempre “lo sostiene porque hay un asunto de una convicción”, en comparación de quienes critican al Gobierno federal, que sólo responden a sus intereses particulares, en este caso, los ingresos que percibían en sexenios anteriores y que la actual administración federal les retiró.

“Acá lo que vemos es a la prensa [aliada a la oposición] que se hizo adicta al dinero público y vemos a personas que están reaccionado como adictos que necesitan otra ve su droga, entonces, reaccionan de manera salvaje, reaccionan de manera espontánea, reaccionan intentando incendiar todo, porque necesitan recuperar lo que perdieron, a lo que se hicieron adictos”, expresó la también conductora del programa Café y Noticias.

Por su parte, Buentello recordó que Beatriz Pagés “creció en círculos de poder, evidentemente en esa dimensión es muy difícil que pueda tener una dimensión social, hablando de las luchas realmente sociales de a pie”, lo que influyó para que sea una persona “clasista” que busca golpear al actual Gobierno federal.

“Es un personaje que tiene un fundamento o una visión con un pulso muy autoritario, con una visión sumamente clasista, golpista, incluso, y creo que está teniendo un intento, también, de meter discursos incendiarios”, destacó la periodista, comentarios en los que coincidió Cantú.

Beatriz Pagés, es “taurina, priista, habla de sus antecesores españoles como que llegaron y hacer la América que no existía, es una señora absolutamente clasista, misógina, pocas veces me ha pasado que en estos VERSUS no encuentro absolutamente bueno qué decir de alguien”, expresó Luisa.

“Está absolutamente disociada de la realidad, creo que se dedica al shock, a la manipulación, a apelar a la entraña como siempre hace la ultraderecha con esta escuela de la fundación para la libertad, de manipulación”, añadió la periodista.

