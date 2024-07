Luisa Alcalde recibe a Citlalli. “El proyecto va antes que aspiraciones”: Hernández

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Luego de que la Senadora Citlalli Hernández, la Secretaria General de Morena, diera a conocer que desistirá de buscar la dirigencia nacional del partido tras la aspiración de la actual Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, de tomar el cargo, ambas fundadoras del movimiento que constituyó Morena tuvieron una reunión este miércoles.

“Qué gusto conversar con mi compañera y amiga Luisa Alcalde, con quien he coincidido desde hace años en este proceso de transformación y compartimos el orgullo de formar parte de una generación nacida en Morena. Como lo he dicho y se lo expresé: para mí el proyecto colectivo es antes que las legítimas aspiraciones personales”, explicó Hernández.

La reunión, según adelantó Citlalli Hernández en entrevista con “Los Periodistas“, fue para expresarle a Alcalde las cosas que cree conveniente cambiar al interior el partido. “Seguiremos trabajando por el sueño colectivo de construir la Patria que soñamos”, escribió la Senadora.

Este miércoles, el dirigente actual de Morena, Mario Delgado, explicó que definirá con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la ruta a seguir para el cambo de dirigencia. “Tenemos que resolver esto antes de octubre. Entonces, hay que platicarlo con nuestra dirigente, con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para ver cuál va a ser la ruta”, mencionó a medios de comunicación.

Delgado también adelanto dos posibles formas de elección. “Uno, que sea por encuesta nacional, como ya se hizo en una ocasión, y la otra que sea elección por Congreso Nacional. Tenemos las dos posibilidades porque tenemos congresistas nacionales vigentes, los cuales asistimos al Congreso Nacional, el último que se hizo en el 2022. Por lo tanto, son congresistas que tienen plenos derechos, y que podrían ser convocados y hacer una elección”, explicó.

El camino para Alcalde Lujan es más certero luego de que ayer Citlalli Hernández confirmara con “Los Periodistas” que dejaría sus aspiraciones de presidir Morena luego de que Alcalde levantaba la mano. Hernández incluso detalló que en una reunión el fin de semana con militantes de Morena, los cuales respaldaban su posible candidatura, expresó su posición de que si Luisa María Alcalde decidía competir por la dirigencia del partido guinda, ella se haría a un lado.

“Yo le decía a los compañeros: ‘por supuesto que puedo hacer muchas cosas que no pude desde la secretaría, darle continuidad al trabajo que he realizado’. Yo le compartía a los compañeros de esas reunión, que si Luisa decía que sí iba al partido, yo no iba a participar, y lo comparto ahora, no participaré porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso”, comentó.