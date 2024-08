AMLO pide esperar la versión del Gobernador de Sinaloa ante los dichos de “El Mayo”

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este sábado esperar la versión del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre los dichos del capo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, quien hoy, detenido en Estados Unidos, dio sus primeras declaraciones y dijo que su captura se debió a una traición de uno de los “Chapitos”, quien lo convenció supuestamente de acudir a una reunión con el titular del Gobierno de Sinaloa y con Melesio Cuén.

Ante los cuestionamientos de la prensa, reiteró que “hay que esperar, hay que actuar de manera prudente, precavida”, y solicitó “esperarnos hasta tener todos los elementos”. “Vamos a ver qué informa él [el Gobernador] y vamos a esperar a ver qué dice”, completó.

BREAKING: Statement released by El Mayo Zambada through his lawyer says he was ambushed when expecting to meet Rubén Rocha Moya, the governor of Sinaloa, and Héctor Melesio Cuen Ojeda, politician who was killed on the days of the arrests. pic.twitter.com/iXLq6EC3AD

