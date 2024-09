El debate sobre el Poder Judicial pone a izquierda y derecha cara a cara en el Senado

La discusión de la reforma al Poder Judicial avanzó en la Cámara de Diputados y Diputadas entre protestas de trabajadores y la negativa de la oposición. Un escenario similar se prevé para la discusión en el Senado que inicia este 10 de septiembre, pues continúa el paro de labores del Poder Judicial al que se sumaron ministros de la Suprema Corte. Se trata de la primera reforma que podría aprobar o rechazar la Legislatura 66, con mayoría de Morena.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La reforma al Poder Judicial se discutirá en el Pleno del Senado desde este martes 10 de septiembre. Legisladoras y legisladores de oposición han adelantado que votarán en contra; Morena asegura tener la mayoría calificada para aprobarla, pero reconoce que, si no la avalan, será prácticamente imposible retomar su discusión durante los tres años que durará la Legislatura.

En las elecciones de junio, el bloque de los partidos Morena, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT) alcanzó 83 escaños; la última semana de agosto ganó los votos de Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera, senadores del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se sumaron a Morena. Así, la oposición tiene 43 ahora legisladores.

Para que una reforma constitucional avance se necesitan los votos de dos tercios de 128 legisladores que conforman el Senado. El número exacto es 85.33, por ello, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, del PT, expuso que “85 son la mayoría calificada” porque “no hay un punto tres de Senador”. Y aunque la misma cifra era defendida por la Cámara Alta en publicaciones de sus redes sociales en 2020, el Sistema de Información Legislativa confirma que se necesitan 86 de 128 legisladores para lograr la mayoría calificada; la cifra se ajustaría según las y los senadores presentes en el Pleno.

▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación al proceso legislativo de la #ReformaAlPoderJudicial en el Senado. pic.twitter.com/XYlaVpN8JC — Senado de México (@senadomexicano) September 9, 2024

Además, desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en una sentencia que al debatir sobre la mayoría calificada debe considerarse la cifra de legisladores hacia el entero que sigue –en este caso sería 86, no 85–, “tanto por razones de índole funcional, numéricas y de protección de los principios democráticos” . Al ignorar estas consideraciones legales, y si la reforma es avalada con 85 votos, también quedaría claro que el oficialismo falló al convencer a un legislador de la oposición, como prometió en las últimas semanas.

Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) consultados por SinEmbargo confirmaron que sus bancadas votarán en contra de la reforma a la que calificaron como “regresiva” y no tienen prisa por plantear una propuesta alterna, también acusan que faltó escuchar y atender propuestas de trabajadores del Poder Judicial.

En cambio, desde Morena defienden que el tema ya se discutió en foros abiertos al público, por lo que reclaman a la oposición por cerrarse al diálogo y, aseguran, la principal preocupación será garantizar la seguridad de quienes votan. Al igual que cuando se discutió en la Cámara de Diputados, se espera una serie de protestas, además, desde la semana pasada el Poder Judicial mantiene un paro de labores al que se sumaron ministras y ministros de la SCJN.

“El día que presentamos la Comisión de Puntos Constitucionales con nuestra presidenta la Senadora Ernestina Godoy –el 3 de septiembre– nos dimos cuenta que había una actitud de parte de la oposición de ralentizar lo más posible, incluso obstaculizar el proceso de trámite de la minuta que llegaría de parte de la Cámara de Diputados al Senado. ¿Qué nos han venido demostrando sus actitudes? Que van a hacer todo para que, en lugar de a través del debate y del voto, que es el proceso que está regulado en la Constitución para reformar alguna ley, se pueda interrumpir este proceso alegando que no se puede entrar a la sede. Entonces nos hemos estado preparando para tener un sitio para sesionar, un lugar en donde se pueda preservar la seguridad de las y los legisladores”, dijo en entrevista la Senadora de Morena Andrea Chávez Treviño.

Explicó que el llamado a cuidar a las y los legisladores se hace porque durante el fin de semana la Senadora del PAN María de Jesús Díaz Marmolejo llamó a “linchar” y golpear a quienes voten a favor de la reforma. Cuestionado sobre el tema, Agustín Dorantes, su compañero de bancada, justificó las expresiones como parte del debate histórico que está en proceso.

🚨 La senadora del PAN Chuya Díaz llama a linchar a quienes apoyan la Reforma Judicial. pic.twitter.com/EkY4Ak6fHA — Info Reforma Judicial (@InfoRJudicial) September 7, 2024

“Es una efervescencia, nos estamos jugando el futuro del país y sin duda fueron comentarios hechos por mi compañera Senadora, pero más allá de los comentarios mismos hay que entender que estamos en un momento histórico donde necesitamos que los 43 senadores de la República nos mantengamos firmes, que resistamos a las distintas presiones que se están sufriendo y que logremos detener esta reforma perjudicial, que logremos mantener la independencia del Poder Judicial”, expuso el panista. Este lunes también sugirió expulsar a cualquier legislador de oposición que vote a favor de la reforma al Poder Judicial por “traición al pueblo de México”.

El fin de semana, el PRI y el PAN convocó a los legisladores y sus suplentes a reunirse en la Ciudad de México para asegurar que todas y todos votarán en contra. En las últimas horas, la atención está en el PAN, porque el columinista Ricardo Raphael aseguró que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobenador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Marquéz Linares (2016-218), respaldará a Morena.

El PRI y el PAN, al igual que el Senador Daniel Barreda, de MC, denunciaron que han recibido presiones para avalar la reforma. A ello se suman los llamados que el empresario Claudio X. González Guajardo, creador de la alianza electoral PAN-PRI-PRD, y organizaciones afines a él han hecho en los últimos días para identificar a senadores de oposición y exponer el sentido de su voto.

PAN, PRI y MC coinciden en el no rotundo. “No [estamos trabajando en una propuesta alterna], estamos concentrados en dar un gran debate y defender al Poder Judicial”, expuso en entrevista Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado.

En los últimos días, jueces y juezas han entregado suspensiones provisionales para prohibir la discusión de la reforma en el Poder Legislativo, por lo que Añorve asegura que Morena y sus aliados “caen en una ilegalidad” al continuar con la discusión. Por ello, asegura que el PRI acordó sesionar bajo protesta, algo que también harán las y los panistas.

“Vamos a hacer actuaciones, vamos a presentar oficios correspondientes a Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), vamos a cubrirnos muy bien porque lo que no podemos hacer es no discutirlo”, mencionó Añorve Baños.

A los reclamos se sumó el excandidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien presentó un amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al considerar que se cometieron irregularidades en el proceso que llevó a la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados.

Sobre la discusión en el Senado, Agustín Dorantes aseguró que desde el PAN sí trabajan en una contrapropuesta. En agosto, la bancada de la que todavía era la Legislatura 65 presentó una propuesta que coincidía con la de Morena al menos en aspectos como el de impulsar “jueces sin rostro” para proteger la identidad de quienes trabajan casos de delincuencia organizada, una medida criticada por organismos internacionales y de defensa de derechos humanos.

No son los únicos, pues este 8 de septiembre la Ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, presentó una propuesta alterna a la Reforma Judicial para, según dijo, promover la transparencia y profesionalización de jueces y magistrados. La propuesta ha sido cuestionada porque llega siete meses después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa sobre el tema.

En la bancada de MC no han planteado crear otra propuesta en caso de que la propuesta en discusión sea rechazada, pues aseguran que reformar al Poder Judicial no es suficiente si no se atienden a la par las fallas de las fiscalías locales y la federal, las instancias en donde llegan en un primer momento las denuncias.

“No vamos a presentar una iniciativa. Tenemos la intención de ir a trabajando algo así [sobre las fiscalías], pero no es un asunto de un partido. Movimiento Ciudadano considera que si se va a hacer algo consistente tendría que hacerse como producto de un proceso con especialistas, organizaciones de sociedad civil y la academia retomando las mejores prácticas que haya en otros países. No tenemos una iniciativa elaborada, pero tenemos claro que esto que se presentó no es lo que garantiza justicia para los mexicanos y las mexicanas”, mencionó Amalia García, Senadora de MC.

Funcionarias como Ernestina Godoy Ramos, Senadora y próxima Consejera Jurídica de la Presidencia, reconoció a finales de junio que después de la reforma al Poder Judicial será necesario revisar el trabajo de las fiscalías y de las policías para que “realmente haya un acceso a la justicia”. También el Presidente López Obrador, quien impulsó la reforma desde febrero, reconoció el 2 de julio que también son necesarios cambios en estas dependencias.

En el mismo sentido, la morenista Andrea Chávez reconoció la importancia de mejorar las fiscalías en un segundo momento, por ahora resaltó la importancia de aprobar la Reforma al Poder Judicial con el respaldo de sus aliados, pues asegura que desde la oposición entraron “en un negacionismo total” para discutir e incluir modificaciones, por lo que ve lejana la posibilidad de concretarla más adelante, durante este periodo legislativo.

“Me parece imposible que ahora en este tema se abra un proceso al diálogo por cualquier modificación que pudiésemos nosotras y nosotros pasar, ya están en una actitud de decir ’no’, es prácticamente imposible abrir un nuevo proceso de diálogo [en esta Legislatura]”, expuso.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.