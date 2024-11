Trump y la plutocracia americana

La participación de los capitalistas más adinerados en las campaña electorales no es nada inusual, en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, ahora con el triunfo de Donald Trump como siguiente presidente de Estados Unidos, podría cambiar la forma de intervención y participación de los megamillonarios en las elecciones y en la toma de decisiones de la política estadounidense de forma radical.

Las pasadas elecciones en Estados Unidos costaron una fortuna. Según estimaciones de la organización sin fines de lucro OpenSecrets, en la campaña presidencial se gastaron más de cinco mil 500 millones de dólares entre los partidos Demócrata y Republicano para apoyar a sus respectivos candidatas y candidatos, Kamala Harris y Donald Trump; en tanto el resto de las elecciones legislativas costaron más de 10 mil millones de dólares, lo que en conjunto asciende el costo de los pasados comicios a casi 16 mil mdd, es decir unos 320 mil millones de pesos.

Buena parte de esa inversión fue aportada por donantes privados, pero la pasada campaña presidencial en Estados Unidos se distinguió por la inversión de los millonarios invirtiendo directamente a favor de uno y otro candidato (a) presidencial. Según un informe de la asociación Americans for Tax Fairness, en total, unas 150 familias multimillonarias habrían invertido hasta mil 900 millones de dólares (unos 38 mil millones de pesos) en apoyo a los candidatos a la presidencia o al Congreso y la gran mayoría (72 por ciento) se dirigió a candidatos del Partido Republicano, según una nota de la corresponsalía de La Jornada en Estados Unidos (https://cutt.ly/keHcYC3c).

Las donaciones suelen hacerse no directamente al partido o al candidato, sino a través de los denominados Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés). Una vez que el presidente Joe Biden decidió apartarse de la contienda, la candidata sustituta Kamala Harris se destacó por recaudar hasta mil mdd en tiempo récord, con contribuciones de megamillonarios como Michael Bloomberg con 93 mdd y George Soros con 56 mdd. En el bando Republicano, destacaron las contribuciones de Timothy Mellon (empresario bancario) con 197 millones, y Elon Musk, de Tesla y Space X, quien donó 130 mdd.

Pero más allá de las aportaciones económicas, la participación de Musk directamente en la campaña a favor de Trump, ha sido interpretada como una nueva forma de involucramiento político de los ricos en la política de ese país. Musk creo el PAC America y se distinguió por dirigir sus esfuerzos para reclutar y convencer a votantes en los siete estados bisagra que definen las elecciones en Estados Unidos, entre ellos Arizona y Pensilvania. Musk no solamente aportó esos 130 mdd sino que se involucró directamente en el diseño y aplicación de la estrategia de participación política. Su súper PAC contrató personal que se dedicó a tocar puerta por puerta las ciudades y poblados rurales de los siete estados bisagra, visitando millones de hogares y consiguiendo miles de votantes a favor de Trump. No solo eso. El principal accionista de Tesla participó activamente en varios mítines del candidato republicano. Además en las últimas semanas ideo una inusual forma de participación en la que sorteaba un millón de dólares diario entre votantes que decidieran compartir sus datos para la campaña de Trump. Según un reportaje del New York Times, “Si Musk tiene éxito, podría marcar el comienzo de una nueva era en la que los multimillonarios, que no tienen límites legales para sus gastos, dominen las operaciones terrestres” de las campañas. Y Musk tuvo éxito y Trump se lo recompensó con creces la misma noche de las elecciones dirigiéndole un mensaje más largo y cariñoso que el que le dirigió a su esposa Melania Trump.

Pero no es sólo cariño y elogios los que recibió Musk de parte de Trump. A los dos días siguientes del triunfo del republicano, las acciones de Tesla aumentaron 15 por ciento y la fortuna personal de Musk subió 26 mil mdd, para posicionarlo como la persona más rica del mundo con 290 mil mdd. Se ha hablado de que el mega millonario podría ser recompensado con un puesto en el próximo gabinete presidencial, pero independientemente de que este cargo se confirme, lo cierto es que las empresas de Musk se podrían beneficiar convenientemente en el siguiente gobierno de Trump, sea a través de los contratos gubernamentales (como space X principal proveedor privado de satélites) o a través de directrices políticas como por ejemplo el retiro de subsidios para la compra de autos eléctricos que impulsaba el gobierno del Demócrata Joe Biden. Otro posible beneficio para los millonarios que apoyaron la campaña de Trump es que este respalde políticas en contra de los sindicatos de los trabajadores estadounidenses.

Pero aún si Musk no tuviera un cargo formal en el siguiente gobierno, su participación en la campaña lo volvió uno de los empresarios más cercanos al próximo presidente de Estados Unidos y en conjunto con otros donantes, estos empresarios adinerados podrían tener una influencia muy directa e importante en el siguiente gobierno. La Real Academia Española define “plutocracia” en dos acepciones: 1) Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el Gobierno del Estado; y 2) Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado. Ambas aplican para lo que será la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, lo que perfila un periodo de capitalismo salvaje en la potencia hegemónica mundial.

