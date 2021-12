EU prohíbe la entrada a Mario Marín y a su familia por violaciones flagrantes a DDHH

Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero y fue vinculado a proceso el 10 de febrero por su supuesta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia María Cacho Ribeiro, autora del libro Los Demonios del Edén.

Por BEN FOX

Washington, Estados Unidos, 10 de diciembre (AP).— Estados Unidos emitió el viernes sanciones financieras y prohibiciones de otorgar visas a funcionarios, exfuncionarios y entidades gubernamentales en nueve países — incluyendo China, Myanmar y Rusia — como parte de acciones coordinadas con Canadá y Gran Bretaña para coincidir con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Entre los sancionados está Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador del estado mexicano de Puebla, quien fue arrestado en febrero por cargos de tortura. Es el único funcionario del hemisferio occidental nombrado en las medidas del viernes.

Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero y fue vinculado a proceso el 10 de febrero por su supuesta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia María Cacho Ribeiro, autora del libro Los Demonios del Edén.

EL CASO

Luego de que en 2005 la periodista Lydia Cacho publicara el libro Los demonios del edén, en el que hace referencia a una red de pornografía infantil que actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla y que implicaba a Jean Succar Kuri y a Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la Mezclilla”, éste la demandó por difamación.

En diciembre de ese mismo año, Cacho fue aprehendida en Cancún. La periodista acusó haber sido secuestrada por elementos policiacos de Puebla, que la trasladaron de manera ilegal a esta entidad para enfrentar los cargos.

El 14 de febrero de 2006, el diario La Jornada dio a conocer una serie de conversaciones telefónicas en las que Nacif le agradece al entonces Gobernador priista de Puebla, Mario Marín, por haberle dado “un coscorrón” a la escritora e incluso el empresario le ofreció a Marín, como muestra de gratitud, “dos hermosas botellas de coñac”.

En el audio, el “Rey de la mezclilla” se refiere a Marín como “mi Góber precioso” y “el héroe de esta película”.

Por su parte, el político afirmaba:

“Pues ya ayer le acabé de darle un ‘pinche coscorrón a esta vieja cabrona’. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.

“Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.

SANCIONES DE EU

Canadá y Gran Bretaña se sumaron a Estados Unidos en la más reciente de una serie de medidas dirigidas a vetar a las autoridades militares de Myanmar del sistema financiero global, en respuesta al golpe de Estado del 1 de febrero con el que fue derrocado el gobierno elegido democráticamente y la subsiguiente represión violenta de la oposición.

Las autoridades estadounidenses emitieron simultáneamente sanciones financieras y prohibiciones de conceder visas contra una amplia serie de funcionarios y entidades en todo el mundo, incluyendo a autoridades chinas involucradas en la represión a los uigures y otras minorías étnicas, y a una universidad rusa que ayuda a Corea del Norte a recaudar fondos con un programa abusivo de trabajo en el extranjero.

“Estamos decididos a colocar los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior, y reafirmamos este compromiso usando todas las herramientas apropiadas y las autoridades para atraer la atención y promover la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, sin importar dónde ocurran”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken al anunciar las sanciones.

La medida del Departamento de Estado hace a 12 funcionarios y exfuncionarios de seis países — Uganda, China, Bielorrusia, Bangladesh, Sri Lanka y México —— inelegibles, junto con sus familias, para viajar a Estados Unidos, bajo una ley que autoriza la proscripción de otorgar visas a personas implicadas en “violaciones flagrantes a los derechos humanos o corrupción significativa”.

En otro conjunto de acciones, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras y otras restricciones a 15 personas y 10 entidades de China, Myanmar, Rusia, Corea del Norte y Bangladesh.