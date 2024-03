Kate Middleton se disculpa por generar “confusión” al publicar polémica FOTO editada

Por Brian Melley

LONDRES, 11 de marzo (AP).— Catalina, la princesa de Gales, se disculpó el lunes por la “confusión” provocada porque editó una foto familiar publicada por el Palacio. La imagen, en la que la princesa aparecía con sus hijos, pretendía acallar la preocupación y las especulaciones sobre su salud, pero tuvo el efecto contrario.

Cinco grandes agencias de noticias, incluida The Associated Press, retiraron la imagen por reservas sobre su manipulación digital.

Eso disparó los rumores en Internet, ya llenos de especulaciones sobre la reciente cirugía y recuperación de Catalina.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024