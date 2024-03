Sergio Pérez tiene riesgo de suspensión por una carrera tras suma de amonestaciones

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 11 de marzo (ASMéxico).- Sergio Pérez corre el peligro de perderse una carrera de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull deberá tener mucho cuidado en su accionar en pista, pues está a cuatro puntos en su licencia de ser suspendido por la FIA.

En el Gran Premio de Arabia Saudita, donde “Checo” finalizó en el segundo lugar, el piloto de Red Bull recibió una penalización por salir de manera insegura de su garaje tras su parada en pits. Dicha acción provocó una sanción de cinco segundos y un punto en súper licencia.

La penalización de cinco segundos la libró pues superó a Charles Leclerc por una buena diferencia, sin embargo, el punto en la súper licencia comienza a ser una preocupación para él. Las regulaciones de la FIA dictan que si un piloto llega a los 12 puntos en un año calendario, el piloto será suspendido por una carrera. En ese sentido, “Checo” tiene ocho unidades de sanción, por lo que está a cuatro de perderse una carrera.

Excellent race; it’s unfortunate about the penalty, yet another great 1-2 finish for the team and solid start to the season. Time to take a short break and set our focus on Australia. 💪

Carrera excelente; una lastima la penalización, pero otro gran 1-2 para el equipo. Muy buen… pic.twitter.com/KKYOZ9q85c

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 9, 2024