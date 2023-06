Con sólo 4 meses en el Tri, Cocca se juega su futuro en la Nations League y Copa Oro

A pesar de llevar solo unos meses al frente de la selección mexicano, Diego Cocca ha sido cuestionado por su estilo de juego, que prioriza el orden defensivo, y por dejar fuera de sus convocatorias a jugadores que han destacado por su gran momento futbolístico como el caso de Víctor Guzmán.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- A tan solo cuatro meses de haber asumido el cargo de entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, el puesto del argentino Diego Cocca parece estar en peligro. Luego de la “reestructura” que hubo al interior de la Dirección de Selecciones Nacionales, —la cual le permitió a Grupo Televisa retomar las riendas— el extécnico del Atlas y Tigres no tendría garantizada su continuidad sino gana al menos una de las dos competencias a las que asistirá el Tri en este verano: la Nations League de la Concacaf o la Copa Oro, como él mismo ha reconocido.

Los malos resultados obtenidos por México en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde quedó eliminada en fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, provocaron que a los dirigentes del futbol nacional se les acorte (aún más) las paciencia y busquen soluciones inmediatas, por ende, perder ante Estados Unidos en la semifinales de la Nations League o no volver a ganar la Copa Oro significarían el adiós de Cocca.

Ante los rumores que hay entorno a su posible destitución si el cuadro nacional no consigue al menos un título de los dos torneos en los que participa este verano Diego Cocca afirmó que es complicado poder otorgar resultados de manera inmediata y afirmó que está enfocado en trabajar para llegar al mundial de 2026, donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

“Lógicamente como entrenador creo en los procesos largos, sin tiempo es muy difícil demostrar y realmente demuestras cuando tienes tiempo porque a lo mejor me puede pasar que se ganen estos dos títulos, que bueno, me dará más tiempo para trabajar, pero lo más importante es el mundial, yo apunto al mundial, yo estoy pensando en positivo y pienso en un mundial, con la gente apoyando, con una selección que tenga un nivel de juego bien identificada, que haya tenido rodaje de muchos partidos internacionales y que vaya a un mundial en casa, con nuestra gente, convencida de lo que tiene que hacer dentro de la cancha, ese es mi sueño, esto recién empieza para mí, la gente que tenga que decidir decidirá sus cosas”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa previo al partido de la selección mexicana ante Guatemala este 7 de junio.

El técnico argentino debutó al frente de la selección mexicana en marzo de 2023 y cuenta con tan solo cuatro partidos dirigidos, dos oficiales correspondientes a la Concacaf Nations League ante Surinam y Jamaica y dos amistosos frente a Estados Unidos y Guatemala con saldo de dos victorias y dos empates.

A pesar de llevar solo unos meses al frente de la selección mexicano, Diego Cocca ha sido cuestionado por su estilo de juego, que prioriza el orden defensivo, y por dejar fuera de sus convocatorias a jugadores que han destacado por su gran momento futbolístico como el caso de Víctor Guzmán.

Diego Cocca carga en su espalda la responsabilidad de regresar a México a los primeros planos en la Concacaf, en donde ha sido relegado a un segundo plano por las selecciones de Estados Unidos y Canadá. En las pasadas eliminatorias, México terminó en el segundo lugar del octagonal final de la Concacaf con 28 puntos, los mismos que Canadá que fue el líder debido a su mejor diferencia de goles. El país de las barras y las estrellas terminó tercero con 25 unidades.

Aunada a esta situación se encuentra el hecho de que México no pudo vencer a Canadá en las eliminatorias al caer de visita 2-1 en Edmonton y al rescatar el empate 1-1 en la cancha del Estadio Azteca. En caso de que el cuadro tricolor supere a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre la selección de la hoja de maple y Panamá.

Del otro lado está el “odiado rival”, Estados Unidos, selección con la que México se verá las caras el próximo 15 de junio en las semifinales de la Nations League y sobre la cual existía una hegemonía que parece haberse terminado. En los últimos seis enfrentamientos entre estos dos equipos sólo ha obtenido una victoria, una de ellas en un partido amistoso, un empate en la cancha del Estadio Azteca en un compromiso eliminatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el del pasado 19 de abril en el Estadio de la Universidad de Phoenix.

En cambio, el tricolor suma tres derrotas, todas ellas en partidos oficiales (final de la Liga de Naciones de Concacaf 2021, final de la Copa Oro 2021 y un partido eliminatorio celebrado en el TQL Stadium).

La realidad es que Estados Unidos llega al duelo ante la selección mexicana como el favorito gracias a los últimos resultados a favor que obtuvo y a su actuación en la pasada Copa del Mundo, en donde avanzó a los octavos de final.

México buscará retomar el buen camino y conquistar su doceavo título de Copa Oro, torneo que no gana desde 2019, de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026. El cuadro tricolor se encuentra ubicado en el Grupo B del torneo de selecciones de la Concacaf junto Haití, Qatar y Honduras.

Cocca, quien tras un exitoso paso con los rojinegros del Atlas, equipo al que hizo bicampeón del futbol mexicano y que rompió 71 años de sequía de títulos, fue el elegido para encabezar el proyecto de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026, la cual será la primera en disputarse en tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

El pasado 10 de febrero, Diego Cocca fue presentado como entrenador del Tricolor en sustitución del también argentino Gerardo “Tata” Martino quien renunció a su cargo luego del fracaso de la selección nacional en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. La elección de Cocca —entrenador de la confianza de Alejandro Irraragori, presidente de Grupo Orlegi— como técnico nacional sorprendió al medio futbolístico debido a que su nombre no aparecía entre los de los principales candidatos, lo que generó una serie de especulaciones .

“Le damos la bienvenida a Diego Cocca, donde estará trabajando y tendrá mucho éxito como entrenador de la Selección Nacional de México”, señaló Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales. “Necesitábamos a un técnico que tuviera un buen manejo de grupo, que conociera al futbol mexicano y que tuviera un concepto de juego bien definido”, añadió.

El argentino expresó su orgullo y se dijo privilegiado de estar al frente de la selección mexicana de futbol, sobre todo al tratarse del equipo representativo de un país “que a mí me ha dado mucho”.

“México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar”, resaltó Cocca.

Asimismo, prometió a comprometerse al cargo con “seriedad, trabajo y humildad” con el objetivo de posicionar a México dentro de los primeros lugares.

“Esto es fútbol y hay que ganar hasta en las ‘cascaritas’. Aquí van a encontrar una Selección que va a buscar salir a ganar todos los partidos”.

