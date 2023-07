CRÓNICA y FOTOS | Un cumpleaños en medio de la violencia y con invitados emergentes

Las y los habitantes de Chilpancingo, Guerrero, atendieron un mensaje que se hizo viral en redes sociales, donde se llamaba a vecinas y vecinos a acudir al salón de fiestas para llevarse la comida que sobró.

Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 11 de julio (ElSur).- La “noche de terror” del sábado en Chilpancingo impidió que Gabriela Villanueva Álvarez celebrara sus 15 años conforme lo tenía planeado. La mayoría de los invitados temerosos, debido a la violencia, no llegaron.

La tarde del sábado en Chilpancingo, de pronto, la violencia, surgió por todos lados: ataques a Urvan y otros vehículos del servicio público, algunos incendiados con sus conductores adentro, detonaciones de armas de fuego por doquier, rumores de persecuciones en distintos puntos de la ciudad y llamados constantes mediante las redes sociales a la población para que no salieran de sus casas, se difundió la detención del líder del grupo criminal de “Los Ardillos” y que un comando de sicarios iba a tomar la ciudad.

En tanto, en el salón Real Campestre, ubicado al sur de la ciudad, el epicentro de la violencia, todo estaba preparado para la fiesta de 15 años de Gabriela, pero sólo llegaron sus familiares y amigos más cercanos. Ahí quedó una cacerola llena de relleno de puerco de la Costa Grande, el pastel intacto y decenas de cartones de cerveza sin abrir, de acuerdo al inventario de la dueña del establecimiento, Abril Cruz Tenorio, que dio a conocer mediante su cuenta de Facebook.

“Esta noche de terror acaba de concluir y con las personas que llegaron, nuestra hermosa Gaby celebró, pero tenemos el 70 por ciento de comida, misma que no puede ser guardada por días, así como los bellos arreglos sólo durarán hasta hoy”.

Enseguida la empresaria hizo una invitación: “Así que hasta donde tope todo se regalará hoy de 1 a 6 pm en Cerrada de Ocotepec número 5, a dos minutos del Oxxo de la (colonia) 20 de noviembre. Les hago la atenta invitación a los 15 de #Gabriela …”.

Antes había escrito: “Ningún mar en calma hizo experto a un marinero… De pie… Que Jehová nos cobije !!!. Que nunca se nos olvide esta noche … nunca”.

La respuesta a su invitación no se hizo esperar, después del medio día comenzaron a llegar los invitados emergentes de Gabriela y de su madre Yanetzi Álvarez López.

“Nunca me imaginé lo que una publicación que hice con profunda tristeza se iba a hacer viral… ahora muchas personas quieren abrazar y darle regalos a Gabriela !!!”, escribió jubilosa la dueña del local la mañana del domingo 9 de julio.

Pasadas las dos de la tarde volvió a escribir: “Esto se está descontrolando… wow de tanta tristeza ayer, hoy tenemos mensajes de diversos lugares que quieren regalarle algo a Gaby… wow no cabemos de felicidad, hasta una Diputada le mandará un presente… yo sólo quiero decirles que apoyaremos esto hasta donde la comida y todo los que nos van a traer de…”.

Aclaró: “seguidores y personitas hermosas… ya no puedo con llamadas y mensajes… también estoy coordinando lo de hoy… sólo aclarar que todo será hasta donde den las cosas, pero música y ambiente habrá, y si ustedes gustan traer lo que gusten tomar de alcohol (aquí se les comparte lo que habrá)”.

En efecto, mediante los videos que compartió se pudo ver un salón repleto de invitados vitoreando al unísono a la quinceañera Gabriela, quien junto a su madre se veía rebosante de felicidad.

“La verdad estoy muy emocionada, la verdad no pensé que viniera tanta gente, les agradezco a todos porque sí fue algo feo lo que me pasó, pero hoy estoy muy feliz. Gracias a todos por venir”, expresó la quinceañera.

Su madre narró que estaban muy emocionadas con la fiesta y que la comenzaron a organizar desde hace un año y que todavía un día antes del sábado fueron a comprar “los últimos detalles”.

Dijo que el sábado se levantaron a las 5 de la mañana, y a las 4 de la tarde comenzaron a ver las publicaciones de la violencia, pero no le dieron importancia hasta que vieron que iba escalando, “y no llegaban los invitados, hasta llegó un momento que pensamos que no se iba a llevar a cabo el festejo y como familia no entendíamos por qué tenía que pasarnos esto”, dijo mientras fue animada por los cientos de asistentes con los gritos de, “sí se pudo, sí se pudo…”.

Se dijo impactada por la respuesta y la solidaridad de la gente y que la enseñanza de esto es que es más la gente buena que la mala.

