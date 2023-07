Tantos espectaculares no es correcto, dice AMLO a los precandidatos de la izquierda

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta mañana que la y los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024 recurran a tantos espectaculares, pues aseguró que “no es lo correcto”.

“[El dinero de los espectaculares] Puede ser de ellos o de sus simpatizantes. [Pero] No, no es correcto”, dijo.

“Yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, con el gasto excesivo. Nosotros hacemos trabajo, casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa”, señaló.

“Van a hacer lo que está haciendo Claudio X. González. No sé si están contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando considerablemente”, dijo.

Asimismo, afirmó que la manera más eficaz de ganar votos es ir casa por casa porque se conoce a la gente y sus necesidades.

Por otro lado, criticó la labor de las y los publicistas, ya que consideró que no conocen las comunidades de México y que con propagando ya no se ganan las elecciones.

El presidente @lopezobrador_ llama a sus corcholatas a no contratar espectaculares.

“Todo es pura campaña de aire. […] Ya engañaron con campañas políticas. Todo eso ya se agotó, ya no funciona”, afirmó.

El caso de los espectaculares ha sido señalado no sólo por las y los ciudadanos y periodistas, sino por el mismo Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT para la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación.

Fernández Noroña admitió que dentro del movimiento todos los contendientes deben decir cuánto están gastando en publicidad y de dónde provienen los recursos “porque es muy apabullante el número de espectaculares que una de las personas que aspira tiene en todo el territorio nacional”.

“Hay un tema que no está comprendido en los lineamientos y que cada vez se convierte en un asunto más delicado, que es la publicidad, hay publicidad que se hizo antes del 19 (de junio) y que sigue proliferando, y que no se está informando dentro de los gastos de los recorridos entonces me parece absurdo que digan que [Ricardo] Monreal ha gastado más que los demás y haya quien tiene tapizado el país de espectaculares”, cuestionó Fernández Noroña en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.