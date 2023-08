La policía mexicana cree que estadounidense asesinó al menos a 4 mujeres en Tijuana

San Diego, 11 de agosto (AP) — Las autoridades mexicanas investigan la muerte de una cuarta mujer en un hotel de Tijuana frecuentado por un hombre de California, el cual está sujeto a un proceso de extradición para que enfrente cargos relacionados con los homicidios de al menos tres mujeres en la ciudad fronteriza.

Ricardo Iván Carpio Sánchez, exfiscal general del estado mexicano de Baja California, dijo que el caso comparte similitudes con los otros tres asesinatos, y las autoridades investigan si existe algún vínculo con Bryant Rivera. El hombre, residente de Downey, un suburbio de Los Ángeles, fue arrestado el 6 de julio por un cargo de feminicidio en el caso del estrangulamiento de Ángela Carolina Acosta Flores, cuyo cadáver fue encontrado en una habitación de un hotel de Tijuana el 25 de enero de 2022.

Las autoridades mexicanas han dicho que, una vez que Rivera sea extraditado, planean presentar evidencia para que también le sean imputados cargos por las muertes de otras dos mujeres en Tijuana, incluida nueva evidencia hallada cuando fue arrestado en California.

FBI and US Marshals have arrested 30-year-old Bryant Rivera who is accused of being a Tijuana serial killer terrorizing strip club workers. Mexican officials have said the killer had Ted Bundy tendencies. Caught in Downey, CA living with his parents. Pic from federal complaint. pic.twitter.com/apP1rt6M1B

