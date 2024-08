Tatiana Rentería supera a Génesis Reasco y da bronce a Colombia en la lucha olímpica

PARÍS (AP).— Con la última opción de darle una medalla a Colombia en los Juegos Olímpicos, la luchadora Tatiana Rentería se alzó con el bronce tras derrotar a la ecuatoriana Génesis Reasco en un reñido combate.

Las dos sudamericanas sucumbieron en la ronda de semifinales de los 76 kilogramos y se midieron por el bronce. Rentería se impuso 2-1 en la Arena del Campo de Marte.

Rentería, de 23 años, llegó a París 2024 como candidata al podio tras conquistar un bronce en el Mundial de Belgrado de 2023.

El bronce de Rentería es el cuarto metal de Colombia en estos Juegos. Las otras tres preseas fueron de plata, obtenidas por los pesistas Yeison López y Mari Leivis Sánchez y el gimnasta Ángel Barajas.

“Esto es para mi país, para mi familia, mi hija de seis. Ella es mi motivación, mi motor, la medalla es para ella”, añadió. “Sólo les pido que nos sigan apoyando porque vamos a seguir entrenando duro para ganar oro en los próximos Juegos”.

Rentería sigue los pasos de Jackeline Rentería, autora de las otras dos medallas de Colombia en la lucha olímpica al colgarse bronces en Beijing 2008 y Londres 2012.

El primer punto de Rentería en la final por el bronce fue debido a una sanción por inactividad a Reasco, al no marcar un punto durante los 30 segundos especificados para eso.

#Bronze for Colombia. 🇨🇴

Tatiana Renteria secures third place in the women's freestyle wrestling 76kg category. A first wrestling medal for Colombia since London 2012.@OlimpicoCol | @wrestling | #Wrestling | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/KCnJRXyOqO

— The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024