La ONU anuncia que 11 de sus trabajadores murieron en bombardeo en la Franja de Gaza

Madrid/Washington (Europa Press/AP).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha confirmado que once de sus trabajadores han muerto en los últimos días víctimas de los bombardeos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la Franja de Gaza, “algunos de ellos en sus casas junto a sus familias”.

Una responsable de la organización, Jenifer Austin, ha actualizado este balance, en un comunicado en el que da cuenta del fallecimiento de cinco profesores de escuelas de la UNRWA, en las que ahora se refugian decenas de miles personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Austin ha recordado que tanto el personal de la ONU como la población civil “deben ser protegidos en todo momento durante conflictos”. La Media Luna Árabe también ha denunciado la muerte este miércoles de cuatro trabajadores, mientras que el Ministerio de Sanidad gazací ha elevado a mil 100 el balance global de fallecidos en la Franja por el momento.

