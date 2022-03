Madres quieren ir a Europa para contar “el horror” de las desapariciones en México

El grupo también cuestionó a AMLO al señalar que México sí es tierra de conquista que se disputan los cárteles, en busca de territorios y plazas, mientras el Gobierno “protege y observa las masacres y desapariciones de personas sin hacer nada”.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El colectivo Madres Buscadoras de Sonora solicitó al Parlamento Europeo una invitación para informar sobre “el horror” de las desapariciones en México y criticó a los que condenaron la resolución del organismo.

“Así como se unen para condenar una ‘resolución’, se unieran para condenar la violencia y la corrupción imparable de este país sin esperanza y se unieran a nuestras búsquedas de los desaparecidos, este país sería otro. ¿Quiénes son los hipócritas?”, escribió este día el colectivo en sus redes sociales en referencia a los gobernadores y políticos de Morena que se han unido al Presidente Andrés Manuel López Obrador condenando el “intervencionismo” del Parlamento.

En otro mensaje las Madres Buscadoras de Sonora cuestionaron la defensa del Presidente al Parlamento sobre que “México no es tierra de conquista”. El colectivo refutó al mandatario asegurando que los cárteles de la droga son los que se disputan el territorio nacional.

“¿Que México no es tierra de conquista, Presidente? ¿Entonces qué pelean los cárteles, sino la conquista de territorios y plazas mientras el gobierno protege y observa las masacres y desapariciones de personas sin hacer nada?”, cuestionaron las madres de desaparecidos.

Las Madres Buscadoras de Sonora es uno de los cientos de colectivos de familias de personas desaparecidas que desde hace años realiza labores en campo para encontrar a sus familiares.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo, se hizo visible en enero pasado luego de que envió un mensaje a los cárteles de crimen organizado de Sonora para que les permitan buscar a sus hijos desaparecidos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cecilia Flores -quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente- aseguró que ya no buscan justicia, sólo llevar a sus hijos a casa.

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, dijo Cecilia en aquella ocasión.

Por eso, la respuesta del colectivo hoy al Presidente sobre que México sí es tierra de conquista por parte de los cárteles de la droga.

México tiene más de 95 mil desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93 mil de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el Gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.

El Gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52 mil esperan identificación.

El comunicado enviado por el Gobierno de México al Parlamento Europeo, el cual fue escrito por el Presidente López Obrador, desató una serie de reacciones debido a la forma del lenguaje utilizado por el mandatario mexicano, quien ayer defendió en su conferencia matutina carta en la que denuncia la “corrupción, hipocresía e injerencismo” del organismo.

“Estos señores, legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al Gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados y cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas”, comentó.