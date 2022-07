Dos guatemaltecos son acusados por planear tiroteo en Virginia durante el 4 de julio

Por Denise Lavoie y Sarah Rankin

RICHMOND, Virginia, EU, 12 de julio (AP).— Dos hombres guatemaltecos acusados de participar en un complot frustrado para perpetrar un tiroteo en Virginia el 4 de julio deben permanecer detenidos sin derecho a fianza.

Rolman Balcarcel Ac, de 38 años y Julio Alvarado-Dubon, de 52, ambos de Guatemala están acusados de planificar el ataque armado el Día de la Independencia en Richmond, Virginia.

Fueron capturados, según las autoridades, luego que un transeúnte le reportó a la policía haber escuchado una conversación sobre un plan de perpetrar un tiroteo el 4 de julio.

Ambos hombres están en Estados Unidos sin permiso legal, según las autoridades.

Tras recibir la pista, la policía halló dos fusiles, una pistola y gran cantidad de municiones en la casa en Richmond donde vivían los dos sujetos.

En la orden de allanamiento, un detective de Richmond revela que el informante le dijo a la policía que Balcarcel estaba tramando el ataque y le mostró tres pistolas en 21 de junio. El informante indicó también que Balcarcel tiene vínculos con el cártel de Los Zetas, que opera en México y Estados Unidos.

El abogado de Balcarcel, Samuel Simpson V, declaró el lunes que “me sorprendería mucho” que Balcarcel Ac y Alvarado-Dubon hayan estado planificando un ataque.

“Tengo entendido que estos hombres son de Guatemala y estaban aquí solamente para trabajar”, afirmó Simpson.

Simpson también se mostró escéptico ante la afirmación de que Balcarcel está vinculado con el cártel de Los Zetas.

“Eso para mí no tiene sentido. Ese cártel no es de Guatemala”, declaró.

Simpson reconoció que no ha podido hablar todavía con Balcarcel y que no sabe qué evidencias tiene la policía.

MASS SHOOTING STOPPED: Authorities in Richmond, Virginia say it was a tip from a “hero citizen” that helped them stop another planned 4th of July mass shooting. Police say they made a phone call after overhearing a conversation about a planned attack that day. pic.twitter.com/aMnGv8OJLS

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 6, 2022