Cortejo fúnebre de Isabel II sale del Palacio de Holyrood rumbo a catedral de San Gil

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) .- El féretro con los restos mortales de la reina Isabel II ha salido este lunes del Palacio de Holyrood, en Edimburgo, rumbo a la catedral de San Gil, en un cortejo fúnebre en el que están presentes miembros de la familia real, entre ellos el rey Carlos III.

Miles de curiosos se agolpan en las calles de la capital escocesa para seguir el cortejo, con el que continúan los actos protocolarios por el fallecimiento de Isabel II, que murió el jueves en su residencia de Balmoral.

Al coche fúnebre le acompañan los cuatro hijos de la difunta reina: Carlos III, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. La reina consorte, Camila, viaja a bordo de uno de los dos coches que acompaña al vehículo con el ataúd.

El príncipe Andrés participa en estos actos vestido con un chaqué en lugar de con uniforme militar, ya que perdió los títulos y dejó de ser miembro activo de la familia real por su impicación en la red de abusos sexuales encabezada por el magnate Jeffrey Epstein.

Sólo podrá vestir uniforme en la vigilia final que tendrá lugar en Westminister, como señal de respeto hacia su difunta madre, según la BBC.

MISA EN SAN GIL

La catedral de San Gil acogerá una misa esta tarde en presencia de miembros de la Casa Real y también de altas autoridades como la Primera Ministra, Liz Truss. Posteriormente, está prevista una vigilia a la que acudirá Carlos III.

Ya el martes, el féretro será trasladado a Londres, hasta el Palacio de Buckingham, desde donde partirá el miércoles un nuevo cortejo fúnebre rumbo a Westminster, escenario de una capilla ardiente que durará varios días.

Her Majesty The Queen’s coffin is taken in Procession to St Giles’ Cathedral.

Draped with the Royal Standard in Scotland, the coffin was flanked by the Bearer Party from the Royal Regiment of Scotland, and escorted by The King’s Body Guard for Scotland and The Queen’s children. pic.twitter.com/GSqcifVGWP

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022