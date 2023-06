Cormac McCarthy, destacado novelista y ganador del Pulitzer, muere a los 89 años

Madrid, 13 de junio (Europa Press).- El escritor estadounidense y ganador de un premio Pulitzer Cormac McCarthy ha muerto este martes a los 89 años en su casa de Santa Fe (Nuevo Mexico), según ha lamentado en redes sociales su compañero de profesión Stephen King.

Las novelas del escritor estadounidense, que exploran un mundo sombrío de violencia y marginados, han recibido varios premios literarios, incluido el Premio Pulitzer, el Premio Nacional del Libro y el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro.

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.

— Stephen King (@StephenKing) June 13, 2023