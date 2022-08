El FBI va por hombre ligado a Norberto Rivera por posible lavado de dinero: Univisión

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos investiga por lavado de dinero al empresario mexicano Fernando Peyro, quien durante años fue hombre de confianza del cardenal emérito Norberto Rivera, exarzobispo de la Arquidiócesis Primada de México (1995-2017).

Peyro está en problemas, ya que la cadena tiene en su poder documentos y fuentes para confirmar la investigación en su contra. Así lo adelantó la cadena Univisión este sábado, en un avance de una investigación que Univisión Investiga publicará este domingo 14 de agosto.

Univisión tiene en su poder una llamada de un informante federal del FBI que le propone a Peyro lavar dinero de una supuesta organización narco-guerrillera en Colombia. De acuerdo con Gerardo Reyes, uno de los autores de la investigación, el allegado a River le ofrece un “menú de opciones”. “¿Si lo sacamos por medio de la aseguradora?”, es el fragmento que se puede escuchar de la supuesta voz de Peyro.

El cardenal Rivera, nacido en 1942, renunció a su cargo al frente de la Arquidiócesis de México en diciembre de 2017. Durante su gestión salieron a la luz los escándalos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado de pederastia.

Durante su mandato, fue acusado por activistas, organizaciones y sociedad civil por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de al menos 15 sacerdotes que habrían abusado sexualmente de niños, por lo que en 2017, año de su retiro, exigieron que se presentara ante las autoridades.

A mediados de 2017, el activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto con otras personalidades, interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de curas pederastas.

Tras darse a conocer la denuncia, el Arzobispo Primado de México aseguró que “yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.