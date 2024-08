Financiera global acusa al dueño de Elektra por no pagar 110 mdd, incluidos intereses

La empresa financiera hizo un llamado a las autoridades a investigar “exhaustivamente” la violación y aplicar las medidas regulatorias necesarias para mantener la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en los mercados financieros.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Astor Asset Management, una empresa de gestión de activos institucionales y de patrimonio ultra elevado, acusó este martes a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, por incumplir un préstamo por 110 millones de dólares ejecutado en julio de 2021, implicando una “violación significativa” a un Acuerdo de Préstamo de Valores (SLA) y regulaciones de valores mexicanas.

En su página web, la empresa que denuncia al magnate mexicano se describe como una compañía a nivel global que ofrece diversos productos crediticios. En este caso, señaló que Salinas Pliego incumplió más de 15 disposiciones del SLA, incluyendo el no pago de intereses.

Corporación RBS S.A. de C.V., empresa del dueño de Grupo Salinas, actuó como garante al pignorar siete millones 204 mil 296 acciones de Grupo Elektra, cifra que representa alrededor del tres por ciento de las acciones de Elektra en circulación, según reportó el diario económico Bloomberg.

De acuerdo con Astor Asset, a pesar de las obligaciones que establece el SLA y en las normas mexicanas sobre valores, Salinas Pliego, prosigue la financiera, incumplió con sus deberes de hacer el anuncio público necesario sobre la pignoración de acciones para un préstamo. Dicha omisión, afirma, “representa una grave violación de los estándares de transparencia y cumplimiento exigidos por la legislación mexicana”.

“Resulta profundamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no sólo no haya pagado el préstamo, sino que además no haya cumplido con los requisitos regulatorios diseñados para proteger la integridad del mercado y al público en general”, expresó en un comunicado oficial.

Adicionalmente, Astor Asset Management aseguró que es esencial que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como medios de comunicación, la prensa y el público en general, “estén plenamente conscientes de esta infracción”. La transparencia y la rendición de cuentas, agregó, son fundamentales para la garantía de la integridad de los mercados financieros.

La empresa financiera presentó toda la documentación pertinente, incluido el SLA y cinco declaraciones de cierre firmadas por el propio Ricardo Salinas Pliego, a la CNBV y a las autoridades pertinentes.

El comunicado incluye con un llamado a las autoridades a investigar “exhaustivamente” la violación y aplicar las medidas regulatorias necesarias para mantener la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en los mercados financieros.

A pesar de lo denunciado por Astor Asset Management, un representante de Grupo Salinas acusó que lo mencionado por la financiera es una falsedad, reportó el periodista Michael O’Boyle de Bloomberg.

“Una investigación forense ha proporcionado información que indicaría que el contrato no era válido y que Astor podría haber dispuesto ilegalmente de las acciones consideradas como garantía”, afirmó.

El reportero añade que Grupo Salinas había intentado pagar el préstamo por adelantado y en su totalidad, pero con la condición de que se devolvieran las acciones comprometidas de Elektra.

Asimismo, el consorcio de Salinas Pliego ha interpuesto acciones legales en el Reino Unido contra Astor Asset Management y otros, informó O’Boyle.

Las acciones de Grupo Elektra se encuentran suspendidas desde el 26 de julio, luego de que presentara un hundimiento de casi el 10 por ciento.

El precio de los valores descendieron por debajo de los mil pesos por primera vez en más de un año y alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2023.

Grupo Elektra comunicó a los inversionistas que había recibido información sobre un posible fraude por parte de depositarios de sus acciones. Ante ello, advirtió que esto podría provocar movimientos inusuales en el precio de la acción en los mercados bursátiles.

“La Emisora informa que ya ha establecido contacto con las autoridades correspondientes para determinar las medidas conducentes”, dijo.

Alrededor del mediodía de ese día, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió las negociaciones de Elektra. En ese momento, los valores se negociaban en alrededor de 944.95 pesos cada uno, mostrando una pérdida de 9.77 por ciento.

“El día de hoy 26 de julio de 2024, la emisora denominada Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA), S.A.B. de C.V., solicitó a esta Bolsa de Valores la suspensión temporal de la cotización de las acciones representativas de su capital social, identificadas con clave de cotización ELEKTRA-Serie ‘*’, previo a la divulgación al mercado de información sobre eventos relevantes”, informó la entidad bursátil.