Un policía descubre al atacante de Trump segundos antes de que abriera fuego en mitin

Madrid, 14 de julio (EuropaPress) – La policía de la localidad de Butler, Pensilvania, ha confirmado que uno de sus agentes se encontró cara a cara con el joven que abrió fuego este pasado sábado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, segundos antes de que comenzara a disparar.

El agente, ha explicado al Washington Post el sheriff del condado de Butler, Michael T. Slupe, había recibido una alerta sobre un sospechoso visto cerca del mitin donde Trump estaba pronunciando su discurso. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, descubrió a Thomas Matthew Crooks en el tejado de un edificio cercano.

Rumors are circulating that the Trump assassination attempt was an inside job after the release of this angle. Pay attention to what the secret service agent does seconds before! pic.twitter.com/y5KhZUlVJR

