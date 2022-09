SCJN suspende sentencia para inhabilitar a Sandra Cuevas como Alcaldesa de Cuauhtémoc

El Tribunal Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México había ordenado la suspensión de Sandra Cuevas como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, la Corte aceptó la controversia constitucional solicitada por la propia política del PRD.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la sentencia de inhabilitar a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de su cargo.

En la publicación de notificaciones de la Corte del día de hoy, se muestra la suspensión de un Ministro a la medida cautelar aplicada contra la Alcaldesa Sandra Cuevas, por lo que se admitió la controversia constitucional que ella interpuso contra dicha sanción.

“Se concede la suspensión solicitada por la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en los términos planteados, hasta en tanto se resuelva el fondo de presente asunto. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, dice el acuerdo.

El pasado 10 de mayo, la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) ordenó la destitución de Cuevas de su cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc por presunto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao en 2021.

Un mes después, dicho Tribunal notificó al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la resolución emitida contra la mandataria de la Alcaldía.

Ante esto, Sandra Cuevas respondió que combatiría jurídicamente ante dicha suspensión.

“Vamos a combatir jurídicamente este tercer round…una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al @GobCDMX de @Claudiashein, les sigue haciendo ver su suerte”: @SandraCuevas_, alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx Cc @fmonterrosa @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/j602oMZ3ii — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 14, 2022

“Voy a seguir trabajando para la gente, vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente. Una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al Gobierno [de Claudia Sheinbaum]”, dijo Cuevas Nieves en conferencia con medios.

“Esta ‘don nadie’ logró ganarle, esta ‘don nadie’ sigue haciéndoles a todos aquellos grupos del partido guinda [Morena] les sigue haciendo ver su suerte”, añadió.

“Por 41 días que pretende destituirme e inhabilitarme, pues lo volveré a hacer igual ¿por qué? porque yo no quiero que en mi Gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie, en mi gobierno no”, agregó Cuevas.