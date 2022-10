No me gustó la decisión, pero no es mi obsesión gobernar el Edomex: Higinio Martínez

El Senador Higinio Martínez afirmó que a pesar de que él buscaba la posibilidad de ser el abanderado de Morena en el Estado de México, ahora, su labor será apoyar el proyecto de la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien resultó ganadora en la encuesta del partido.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Senador Higinio Martínez confesó que “no le gustó la decisión” de que no se le haya dado la oportunidad de ser el abanderado de Morena para la elección de 2023 en el Estado de México, pero aclaró que no es su obsesión gobernar la entidad.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el expresidente municipal de Texcoco aseguró que a pesar de que no puede estar de acuerdo con muchas decisiones al interior del partido guinda, esto no impide que respalde y apoye el movimiento.

“Puede haber decisiones que no me gusten de este partido, pero son decisiones que teniendo una militancia basada en principios, en un compromiso de lucha por este país, por el estado, pues esas decisiones que no me gustan las trasciende uno. Puede haber una decisión el día de hoy del Presidente que no me guste, pero eso no impide que yo siga apoyándolo totalmente, puede haber decisiones del partido que no me gusten, no me gustó indudablemente que no tuviera yo una oportunidad de encabezar este proyecto en el Estado de México pero no era mi obsesión ser Gobernador del Estado de México, ni lo es”.

El Senador afirmó que a pesar de que él buscaba la posibilidad de ser el abanderado de Morena en el Estado de México, ahora, su labor será apoyar y respaldar el proyecto de Delfina Gómez, quien resultó ganadora en la encuesta del partido,

“Muchos saben que yo buscaba esta posibilidad de ser el abanderado de Morena, no recayó en mí la decisión, recayó en la maestra Delfina, texcocana como yo, parte de un mismo equipo. Mi larga militancia, mis principios, mi forma de pensar me hacen estar con ella, estar en ese proyecto el que ahora le toca encabezar a ella y así le vamos a hacer. Estoy convencido de que si hacemos bien las cosas el próximo año va a haber cambio de Gobierno, pero también cambio de partido en el Estado de México”.

Higinio Martínez se dio tiempo para desechar los rumores que hay en torno a un supuesto rompimiento dentro de Morena por las designaciones de candidatos en el Estado de México y recalcó que respalda de manera plena a la maestra Delfina Gómez.

“Por eso desde que la maestra Delfina fue designada para esos trabajos yo a la dos horas públicamente y a través de un video dije ‘respaldo la decisión’ eso es lo que me queda a mí hacer por esa formación que tengo de tanto tiempo. Eso que se ha dicho de que en Morena puede haber una fractura, pues por lo menos de mi lado no […] Tengo ideales, así me formé y no voy a terminar mi carrera política haciendo un pase de traidor”.

Finalmente, el legislador indicó que trabajará para apoyar a Delfina Gómez en la elección del próximo año sin importar la tarea para la que sea designado.

“No tengo ninguna duda para apoyar a la Maestra Delfina, lo digo públicamente, no he dudado en ningún momento, no he dudado en 48 años, hay decisiones que no nos gustan pero es así la vida. Mi circunstancia hoy es esta, o la apoyo desde Texcoco o si me da otras tareas lo haré por supuesto en el Estado de México o donde sea”.

Higinio Martínez figuró como uno de los personajes que participó en la contienda interna de Morena por la candidatura para la gubernatura que se jugará en las elecciones del 2023 y que finalmente ganó Delfina Gómez Álvarez, a cuyo equipo se sumó esta semana luego de renunciar a su cargo en el Gobierno federal.

Delfina Gómez Álvarez, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), competirá por segunda ocasión por la gubernatura del Estado de México, luego de que el pasado 4 de agosto Morena diera a conocer los resultados de tres encuestas, en las que la funcionaria salió favorecida.

En 2023, el Edomex y Coahuila, los últimos dos bastiones priistas, renovarán gubernaturas. En ambas, Morena parte como favorita, pero se prevén elecciones cerradas.