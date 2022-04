Si su hijo anda mal, denúncielo: mejor preso que desaparecido, dice Ceci Flores

Cecilia Patricia Flores Armenta cobró reconocimiento internacional cuando, en enero pasado, pidió a los líderes de los cárteles de Sonora, incluido Rafael Caro Quintero, que les permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos aunque no haya justicia ni culpables. Ahora ha vuelto a llamar a los líderes del crimen organizado a que les permitan buscar a sus familiares y saber qué fue de ellos.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Desaparecidos de Sonora, hizo un llamado hoy a los líderes del crimen organizado a que tengan misericordia y no desaparezcan los cuerpos de las personas que asesinan porque extienden el dolor y destruyen a las familias.

“Si algo les debían, con su muerte pagaron. Para qué los desaparecen, para qué los queman, para qué los mutilan, para qué los entierran. Al desaparecerlos a ellos, nos desaparecen a nosotras las familias, desaparecen a las madres que ya nos dejan muertas, sin vida, sin ellos. Que piensen un momento en su mamá ¿Qué haría su mamá si ellos desaparecieran? La misma lucha que tenemos nosotras, buscarlos, buenos o malos, culpables o inocentes”, dijo Ceci Flores ​​en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Flores Armenta, quien ayer notificó en su cuenta de Twitter haber encontrado posibles restos óseos de uno de sus dos hijos (Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora), también pidió a las madres y padres que denuncien a sus hijos si están involucrados con los cárteles porque, dijo, es mejor tenerlos en una prisión que desaparecidos, o muertos.

Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo. pic.twitter.com/j4TN8nYvV4 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) April 15, 2022

“A lo mejor por miedo de no denunciar lo que los hijos hacían ilícitamente, que trabajaban a lo mejor con el cartel o no con el cartel, que andaban en malos pasos, por no denunciar lo que ellos hacían los perdimos, porque mejor hubiera sido que hubiéramos denunciado que ellos andaban haciendo cosas ilícitas y los hubiera detenido una autoridad, los tuviéramos en un penal, pero los tuviéramos ahí, en un lugar donde podrían salir o donde podríamos ir a verlos, pero lamentablemente por el miedo de que los detengan, de que estén en la cárcel, nos callamos”, comentó durante la entrevista.

Ceci Flores, como se le conoce en todo el país, dijo que creía haber encontrado a su hijo Marco en una búsqueda que realizaron y escribió: “Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”. El hallazgo fue posible por una llamada anónima, pero la madre insiste en que no importa quién se ponga en contacto, que lo importante es dar con ellos, vivos o muertos.

El otro hijo de Flores Armenta es Alejandro Guadalupe. Desapareció el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Con Marco Antonio se habían llevado a un tercer hijo pero los mismos criminales se lo regresaron. Marco Antonio, sin embargo, sigue en calidad de desaparecido.

Cecilia Patricia Flores Armenta cobró reconocimiento internacional cuando, en enero pasado, pidió a los líderes de los cárteles de Sonora, incluido Rafael Caro Quintero, que les permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos aunque no haya justicia ni culpables. Lo hizo a través de un video compartido en redes sociales.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia; lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, dijo.

Ahora ha vuelto a llamar a los líderes del crimen organizado a que les permitan buscar a sus familiares y saber qué fue de ellos.

“Yo estoy cansada de esa situación y de que las autoridades no hacen su trabajo. La verdad me cansé de las autoridades y decidí pedirle a los cárteles que me ayudaran encontrar a mis hijos, dejándome buscarlos, que yo no buscaba justicia, yo no buscaba culpables, yo lo que quería era encontrarlos”, comentó.

“CÓMO RECONOCER UN PUÑO DE HUESOS”

Cuestionada sobre cómo fue que encontró los restos que —le dijeron— pertenecen a su hijo mayor Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, relató que se encontraba preparando sus cosas para viajar a la Ciudad de México cuando recibió la llamada de un anónimo que le mandó coordenadas de un lugar.

“Me refieren que si acudo a ese lugar voy a encontrar lo que busco, yo le hago algunas preguntas a la persona, las cuales me contesta, y yo me preparo con mi familia, solamente mi hermano, mi cuñada y yo, para irnos a la búsqueda”, precisó.

Contó cómo llegó al lugar que le indicaron y luego de caminar un tramo localizaron una fosa. “Nos pusimos a escarbar, a sacar lo más que pudimos para poder identificar algo”, señaló.

“Yo quería encontrar algo que en verdad me indicara que era mi hijo, pero lamentablemente cómo puedes reconocer a tu hijo en un puño de huesos, es muy difícil, la verdad, yo creo que ninguna madre podría reconocer a su hijo en un puño de huesos. A mí se me parecía todo, el cráneo, la dentadura, yo subí la dentadura (a redes sociales) de hecho, pues yo creo que mi hijo puede ser esta persona por su dentadura, pero hay muchas dentaduras iguales, también, similares”, refirió.

Ceci Flores dijo que lo único que ahora le queda es esperar que la Fiscalía haga su trabajo “lo más pronto posible” para que ella pueda tener pruebas genéticas, que le confirmen si es o no su hijo, “pero ahorita solamente hay indicios, por un anónimo, de que mi hijo estaba en ese lugar, no había ninguna otra fosa, solamente esa y voy a esperar, que sea lo que Dios quiera”.

Flores Armenta explicó que cuando un anónimo se comunica con ella o con otras buscadoras siempre lo mantienen al margen, cuidando su identidad porque —precisó— ella no busca culpables ni justicia, “yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo”.

“Si a mí me mandan donde está un cuerpo, yo voy, encuentro y borro toda información para que no quede ninguna evidencia, porque por eso confían en nosotras. Tenemos tanta credibilidad ante la gente, siempre que hemos localizado los cuerpos, nadie sabe quién lo dijo”, abundó.

MATAR LA ESPERANZA

“Si miras mi rostro no es nada bien lo que siento, el dolor de perder la esperanza porque al perder la esperanza se pierden muchas cosas, porque la esperanza nos mantiene de pie, y ya encontrando a mi hijo en puño de huesos, pues va a matar la esperanza de que mi hijo vuelva con vida y toque la puerta de mi casa porque yo siempre he dicho que la paz yo quiero que toque mi puerta, no quiero tocar la puerta de un ataúd para abrazar a mi hijo. Yo quiero que mi hijo toque la puerta y me dé ese abrazo que nos debemos, que no nos despedimos, no nos dieron la oportunidad”, compartió Ceci Flores.

En la entrevista recordó que la última vez que vio a su hijo Marco Antonio fue cuando le llevó un pastel. Platicó que ese día hicieron planes para el otro día y hablaron sobre un viaje que iban a hacer a Hermosillo.

“Íbamos a ir a comer, me iba a llevar a… bueno, hicimos planes para otro día, lamentablemente a los minutos que mi hijo se va yo escucho muchos balazos, pienso que mi hijo es el que está siendo atacado, y yo empiezo a hablarle como loca de uno a otro y no encuentro respuesta, cuando yo salgo corriendo a su casa, mi hijo ya es desaparecido con mi hijo menor”, dijo.

También compartió como un 10 de mayo, alguien le llamó para decirle que su regalo del Día de la Madre iba a estar en un lugar. “A mí no me importa el horario porque era en la media noche, a mí no me importa eso. Yo pido el apoyo de las autoridades, acudo al lugar y ahí estaba mi hijo menor. Es el mejor regalo del Día de la Madre que he tenido en toda mi vida, a mi hijo con vida”, dijo.

Sobre qué tipo de persona fue la que la llamó en esa ocasión, dijo que era la gente que tenía a sus hijos; “ellos me llamaron para decirme que me los iban a entregar. Lamentablemente pues sólo me entregaron al menor y no dejé de buscar a Marco Antonio y en ningún momento, aunque ellos me hayan dicho que se lo llevaban porque era culpable, pues a mí no me importaba”.

“Para mí mi hijo, bueno o malo, inocente o culpable, para mí mi hijo es mi hijo y yo lo amo y no lo busco porque sienta remordimiento de lo que mi hijo haya hecho en algún momento, lo busco porque lo amo y porque él como humano tiene el derecho de ser buscado”, expresó.

En ese sentido, pidió a otras madres que como ella buscan a sus hijos que “si andan en malos pasos” los denuncien a las autoridades, “para que sean las autoridades las que determinen el castigo y no los perdamos como hemos perdido a nuestros hijos”.

No obstante, también aclaró que hay muchas personas inocentes desaparecidas: “yo busco inocente y culpable, porque uno de mis hijos, el menor, que desapareció en 2015 él no tenía ningún nexo con el cártel, él se dedicaba a trabajar, lamentablemente estaba en el lugar equivocado en la hora equivocada con la persona equivocada”.

“Muchas madres, saben que sus hijos eran inocentes, que no tenían nada que ver con los cárteles, lamentablemente es el dolor que nos dejan, porque si eran inocentes, ¿por qué los desaparecen? Porque ellos cuando los levantan se dan cuenta de que esa persona no tenía nada que ver con los cárteles, era una persona inocente que estaba con la persona equivocada en ese momento, por qué no los sueltan a ellos, por qué se llevan inocentes y culpables entre las patas, como dicen vulgarmente. Yo eso es lo que cuestiono”, dijo.

Y cuestionó: “¿Por qué desaparecer a gente que no tenía nada que ver con el cártel, que no tenía nada que ver con las drogas, que no robaban, que no hacían daño a nadie, que eran personas estudiantes, que estaban con la persona equivocada a esa hora?”.