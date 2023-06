Glenda Jackson, ganadora de 2 Óscar y antigua política británica, muere a los 87 años

Por Jill Lawless

Londres, 15 de junio (AP).— Glenda Jackson, actriz británica ganadora de dos Óscar y que tuvo una larga carrera posterior como legisladora, ha muerto. Tenía 87 años.

Su agente, Lionel Larner, dijo que murió el jueves en su hogar en Londres tras una breve enfermedad. Añadió que hacía poco tiempo había concluido la filmación de The Great Escaper, que coprotagonizó con Michael Caine.

Jackson nació en 1936 en Birkenhead, en el noroeste de Inglaterra, en 1936. Se formó como actriz en la Academia Real de Arte Dramática en Londres. Fue una de las grandes estrellas británicas de los años 60 y 70 y ganó dos premios Óscar, por Women in Love (Mujeres enamoradas, 1971) y A Touch of Class (Un toque de distinción, 1974).

Se dedicó luego a la política y ganó la elección al Parlamento en 1992. Fue legisladora laborista durante 23 años y Ministra de Transportes del primer Gobierno del Primer Ministro Tony Blair en 1998.

Se distanció de Blair en 2003 debido a la invasión de Irak. Dijo que la decisión de Blair de sumarse a la guerra encabezada por Estados Unidos y sin autorización de las Naciones Unidas la “avergonzó muy profundamente”.

“Las víctimas serán las de siempre, mujeres, niños, los ancianos”, dijo a The Associated Press antes de la invasión.

Jackson regresó a la actuación tras salir del Parlamento en 2015 y tuvo algunos de sus papeles más festejados, incluido el protagónico de Rey Lear de Shakespeare. Estrenado en el Old Vic de Londres, pasó luego a Broadway.

Su primer papel en cine en un cuarto de siglo en Elizabeth is Missing, de 2019. Ganó un premio BAFTA, el equivalente británico del Óscar, por el papel de una mujer con alzhéimer que trata de resolver un misterio.

Devastated to hear that my predecessor Glenda Jackson has died. A formidable politician, an amazing actress and a very supportive mentor to me. Hampstead and Kilburn will miss you Glenda. pic.twitter.com/X7JzgrzLDR

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) June 15, 2023