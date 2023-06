Morenistas piden mesura en el proceso interno y mantener la unidad rumbo a 2024

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Legisladores de Morena pidieron tener mesura y mantener la unidad previo al arranque del proceso interno del partido, el cual comenzará el próximo lunes 12 de junio, para elegir a la o al candidato que encabezará el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, luego de que en días pasados se difundiera un video donde se observa cómo Claudia Sheinbaum reclama a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del partido, luego de haber sido increpada por simpatizantes de Marcelo Ebrard a su llegada al evento el pasado domingo.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Senador César Cravioto y el Diputado federal Emmanuel Reyes coincidieron en que es válido que cada quien apoye al aspirante con el que sienta mayor simpatía, pero sin denostar ni agredir a nadie.

En tanto, el Diputado Emmanuel Reyes, quien forma parte del equipo de Marcelo Ebrard, aseguró que si los integrantes de Morena no mantienen la calma se podrían generar fricciones que a la larga afectarían al movimiento.

“Si no nos mesuramos, si nos tranquilizamos, si los aspirantes no hacen un llamado a la unidad de manera, sincera, de manera honesta me parece que sí pudiera haber una afectación al proceso interno de Morena, todos debemos actuar en total apego al respeto de todos los compañeros, esto representaría una afectación al movimiento”.