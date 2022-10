Roger Waters hace vibrar el Palacio de los Deportes; condena la brutalidad policiaca

El músico británico arrancó su concierto con el recinto lleno y el grito estridente de sus fans al escuchar “Confortably Numb”.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Con un escenario en forma de cruz, cubierto por una estructura sólida color negro, se presentó la noche de ayer el músico británico Roger Waters en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, provocando euforia en los asistentes a su concierto.

En redes sociales, cientos de usuarios destacaron que, “como en cada ocasión” que el exintegrante de Pink Floyd ofrece un concierto, la experiencia sensorial y el espectáculo presenciado fue de alto nivel.

De acuerdo con la información hubo un total de 22 mil 717 personas disfrutando el concierto con puesta en escena de 360 grados, con gran sonido y elementos gráficos en pantalla gigante. Al presentar “This Is Not A Drill Tour”, en pantallas gigantes se mostraron animaciones y rótulos alusivos a sus letras, condenando la injusticia, violencia y desigualdad.

Andamos de gira artística con Roger WATERS live in México city ‼️💯🤩 Lo mejor de lo mejor 👌✨🍾❤️❤️❤️

Only the best nobody does it better ok honey 🙌 pic.twitter.com/ZObCANgh93 — EDDY99 (@BerrielSotero) October 15, 2022

Roger waters, uno de los conciertos que tienes que vivir si o si 🙌🏼 pic.twitter.com/TjKxyKHKH0 — Sara Zavala (@saradecadente) October 14, 2022

Al inicio del concierto presentó las canciones “Comfortably Numb”, “The Happiest Days of Our Lives” y las partes 2 y 3 de “Another Brick in the Wall”, una ráfaga esencial del icónico álbum de 1979 The Wall.

Poco después su mensaje fue contundente: con la canción The Powers That Be, Waters se pronunció contra la brutalidad policiaca y recordó los casos de Victoria Salazar Arriaza, mujer de El Salvador que fue asesinada por autoridades en Tulum, México; así como de George Floyd, a quien la policía de Estados Unidos le arrebató la vida en 2020. En las enormes pantallas también aparecieron los nombres de otras víctimas de abuso policiaco como Rachel McCurrie, Mahsa Amini, e incluso el mexicano Giovanni López, que falleció en Jalisco luego de ser detenido por no traer cubrebocas.

Como parte de un tributo y ecuerdo de su amigo Syd Barrett, Roger Waters se remontó a la época del primer momento de Pink Floyd y tocó “Wish You Were Here” y la “Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)”. En dichas canciones compartió fotos de la alineación original de la banda, omitiendo a David Gilmour, con quien lleva años enemistado.

Durante la presentación de “Sheep”, una oveja inflable surcó el aire por todo el Palacio para provocar alaridos acompasados con la pieza de 10 minutos de duración. Asimismo, el icónico cerdo inflable dio la vuelta al ruedo en el intermedio y de hecho, fue el preámbulo para hablar sobre la guerra con “In the Flesh” y “Run Like Hell”.

Digan lo que digan, Roger Waters siempre ofrece conciertos de muy buena calidad y sobre todo, te tocan las fibras más sensibles.

❤️ genial como siempre 🎵 pic.twitter.com/dfLcaBqxmn — Jazz Supernova (@Beth_Supernova) October 15, 2022

La vida si es un antes y un después de ver a Roger Waters. pic.twitter.com/M1eu0U9IWr — Out of Context Bien Agusto. (@elbienagusto) October 12, 2022

En la presentación de su concierto en México también mostró consignas sobre expresidentes de EU que “fungen” como criminales de guerra, sobre los derechos reproductivos, trans y humanos en general y por la libertad para Julian Assange y Palestina.

Finalmente, Waters se esforzó por hablar en español con una hoja y fue aclamado cuando agradeció a quienes esperaron más de dos años para verlo, pues el concierto se vendió en 2020.

“No hablo español, pero lo voy a hacer aunque no lo hable bien, gracias a todos los que compraron boletos en 2020, y hoy están aquí, significa mucho para mi: ¡Viva México!”.