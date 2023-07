Two Door Cinema Club regresará a México de la mano del festival Corona Capital

La agrupación, compuesta por Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday, se encuentra promocionando su quinto álbum de estudio que lleva por nombre “Keep On Smiling”.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- A un año de la cancelación de su participación en la décimo segunda edición del Corona Capital, la agrupación irlandesa Two Door Cinema Club regresará a tierra azteca de la mano del mismo festival.

Fue en septiembre del 2022 cuando Kevin Baird, bajista de la agrupación, dio a conocer, a través de redes sociales, que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune incurable por lo que Two Door Cinema Club se vio en la necesidad de cancelar la gira que tenía prevista con motivo de la promoción de “Keep On Smiling”, su quinto material discográfico.

“Me ha encantado hacer conciertos este verano, sobre todo después de tanto tiempo sin poder tocar, pero ha sido muy duro para mi cuerpo. He tenido muchos altibajos con esta enfermedad y después de muchas conversaciones con el médico, hemos decidido que el siguiente paso es una operación para quitar el órgano afectado, después de lo cual, la situación debería ser mucho más manejable”, expresó el músico en un comunicado.

Semanas más tarde, el bajista compartió, a través del Instagram de la banda, una fotografía en la que se le podía ver en una camilla de hospital asegurando que la operación a la que se había sometido fue un éxito y se encontraba en proceso de recuperación.

Ahora, a casi un año de haber tenido que cancelar su gira, Two Door Cinema Club regresó a los escenarios y con ello, confirmaron su participación para la décimo tercera edición del Corona Capital.

La agrupación, compuesta por Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday, se encuentra promocionando su quinto álbum de estudio que lleva por nombre “Keep On Smiling”, el cual salió a la luz en septiembre del 2022.

El material, compuesto por doce temas de entre los que se desprenden “Wonderful Life”, “Lucky” y “Everybody’s Cool”, surgió durante el confinamiento de la pandemia de la Covid-19.

De acuerdo con Pitchfork, el trío oriundo de Irlanda del Norte es fiel al título de su más reciente material al haber incluido en éste canciones que hablan sobre “los buenos tiempos y los mejore que se avecinan”.

Prueba de ello es la letra de “Wonderful Life”, tema que fungió como el primer sencillo de “Keep On Smiling”, en el que expresan que “el momento es ahora o nunca”.

No obstante, pese al positivismo que la banda quiso irradiar en “Keep On Smiling”, el medio estadounidense asegura que las canciones no son tan convincentes, al grado de calificarlas como una especie de “diversión forzada”.

A pesar de que el último material de estudio no ha sido el favorito de los seguidores de Two Door Cinema Club, el trío de músicos guarda en su haber varias joyitas como “Tourist History” (2010) y “Beacon” (2012), por mencionar algunos.

Two Door Cinema Club viajará a tierra azteca el próximo noviembre para presentarse en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo de la décimo tercera edición del festival Corona Capital, la cual se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 del mismo mes.

Además de TDCC, la magno fiesta musical citadina ha contemplado en su lineup de este 2023 a proyectos de la talla de Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, The Cure, Thirty Seconds to Mars, The Hives, The Chemical Brothers, Black Kids, Pet Shop Boys, Unknown Mortal Orchestra, entre otros.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.