La danza y el teatro forman parte de la octava edición del HAY Festival Querétaro

La noche de las alienadas es una obra de la queretana Mariana Hartasánchez ambientada en un hospital psiquiátrico durante la Revolución Francesa.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La octava edición del HAY Festival Querétaro se realizará del 7 al 10 de septiembre, su programación ecléctica cuenta con diversas disciplinas artísticas. Este año incluye dos proyecciones de cine, una obra de teatro, un espectáculo de danza, un performance poético y tres conciertos. Cabe destacar que las presentaciones de teatro y danza, están lideradas y representadas por mujeres que en sus obras, cuestionan y señalan los discursos dominantes.

En el Museo de la Ciudad a las 8:30 de la noche del primer día del festival, la programación cerrará actividades con la obra teatral La noche de las alienadas, proyecto coordinado por la directora de teatro, actriz y dramaturga queretana Mariana Hartasánchez, junto con el colectivo feminista Labios Superiores, colectivo creado en el 2021 por 15 artistas locales. Se trata de una puesta en escena sobre la locura femenina y el estigma de la histeria, ambientado en la Francia de fines del siglo XVIII.

Posteriormente, la noche del viernes 8 de septiembre en la Cineteca Rosalío Solano, la bailarina española Greta García, en colaboración con el performer y poeta también español Alberto Cortés, presentarán la obra Mi madre muerta, donde la intérprete bailará en escena junto con una obra plástica elaborada por su madre, Anna Johnsson. Será una velada sobre la separación y el duelo.

Al mediodía del sábado, en el Museo de la Ciudad, Alberto Cortés presentará un espectáculo poético basado en su libro Los montes son tuyos, que incluye los textos El ardor y One Night at the Golden Bar. Y ese día por la tarde, Greta García compartirá la tarima con la escritora mexicana Brenda Navarro en la mesa Cuadernos hispanoamericanos, un ejercicio de conversación donde se convergen un autor o autora de España, con otra/o u procedente de España.