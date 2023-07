Jane Birkin, actriz y cantante de la icónica canción “Je t’aime”, muere a los 76 años

PARÍS (AP) — La actriz y cantante Jane Birkin murió a los 76 años, informaron el domingo el Ministerio de Cultura de Francia y la prensa local.

La estrella nacida en Gran Bretaña fue famosa por su relación musical y romántica con el cantante francés Serge Gainsbourg. Sus canciones incluyeron notablemente el vaporoso “Je t’aime moi non plus”.

El ministerio tuiteó que Birkin murió el domingo. La aclamó como un ”ícono francófono atemporal”.

Rest in peace to my fashion muse, Jane Birkin. Fly high angel ❣️;( pic.twitter.com/c2CEbOhtdn

— ✯ (@cimahiwhore) July 16, 2023