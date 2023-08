Jueces federales amparan a homicidas, violadores y pederastas: Gobernador de Veracruz

El Gobernador Cuitláhuac García dio una conferencia de prensa este martes en la Ciudad de México en la que aseguró que hay una serie liberaciones en Veracruz “por consigna”, en la cuales está detrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Lo sostengo con toda responsabilidad, están avalando la liberación de delincuentes por consigna”.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– Jueces federales han amparado a 44 presuntos delincuentes en Veracruz, 21 de ellos acusados de delitos graves como homicidio, pederastia, secuestro y violación, con lo cual les han permitido seguir sus procesos en libertad o acceder a una preliberación, denunció este miércoles el Gobernador Cuitláhuac García.

“Los jueces federales son los que resuelven amparos y lo que han encontrado varios delincuentes es promover amparos detectando diversas cosas y algunos jueces federales han sido muy vagos en la argumentación y conceden los amparos. No miran las consecuencias de preliberar o poner en otra condición a un presunto delincuente que no sea la prisión oficiosa que marca la Constitución y conceden, por ejemplo, que sigan su caso en libertad, que sigan firmas periódicas y hay homicidas, que pues no van a regresar, que si los ponen afuera de la cárcel, pues no van a seguir su juicio en libertad”, acusó en entrevista con SinEmbargo Al Aire el mandatario.

Cuitláhuac García dio una conferencia de prensa este martes en la Ciudad de México en la que incluso aseguró que detrás de estas liberaciones “por consigna” está la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Lo sostengo con toda responsabilidad, están avalando la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana”, declaró en un mensaje en el que estuvo acompañado de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

El Gobernador veracruzano indicó que en un principio se había amparado y liberado a 33 presuntos criminales, pero señaló que en la última semana se concedieron 11 amparos más. “Hace unos días eran 33, hoy vengo a denunciar que ya son 44, es decir, en pocos días liberaron a otros 11 delincuentes más”.

“¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto?”, cuestionó en el mensaje a medios desde la capital del país.

En tanto, en entrevista con SinEmbargo Al Aire, Cuitláhuac García señaló que es delicado el actuar de los jueces en temas penales. “Hay un ejemplo que nos tiene preocupado y que es claro lo que está pasando. Están por ejemplo concediéndole mediante amparo, a un pederasta, a un violador de una niña libertad condicional en su casa y perdieron de vista que este pederasta vive cerca de la casa de la niña y que obviamente la niña al verlo ahí, pues va a tener consecuencias en su formación psicológica, va a prevalecer la amenaza inminente”.

El Gobernador apuntó que en este caso no se le permitió a la Fiscalía General del Estado que tomara la palabra. “Qué va a acusar ahora la familia si el juez federal que debería haber protegido a la niña decidió liberar al abusador, eso es gravísimo”.

“Silencian la Fiscalía totalmente en su resolución y solamente el Juez de control debe resolver con las apelaciones de la defensa del inculpado y eso es una aberración. Cómo es posible que permitas que se repita una audiencia de un Juez de control, o sea que el Juez que decide si te dejo o no en prisión, sin usar argumentos de la Fiscalía, ya no digas pruebas sin los argumentos de la Fiscalía. Claro que en automático le está cediendo, está obligando al Juez de Control a que lo libere y es preocupante”, lamentó.

El Gobernador también habló sobre los señalamientos en su contra por la detención de la Jueza Angélica Sánchez, quien fue liberada en días pasados. La Juzgadora es acusada de buscar liberar, sin tener elementos, a Itiel Palacios García, el “Compa Playa”, y quien es señalado, por el gobierno de Veracruz, como el responsable de asesinar en 2019 a Juan Carlos Molina, Diputado local del PRI.

“La Jueza obtuvo un cambio de medida cautelar que ya no es prisión domiciliaria como se le había otorgado, sino que ahora ella es libre sin embargo, no la eximieron de lo que se le acusa es decir sigue su juicio en libertad, pero digamos que ese caso pues quedará ahí en la discusión legal, en el seguimiento del juicio, de la jueza. Finalmente la Jueza lo que nosotros señalamos es que presumimos que actuó bajo una pretensión de dinero, o sea hubo un mucho, hubo corrupción pues es lo que nosotros presumimos porque se atrevió a liberar a este ‘Compa Playa’ aún violando los procedimientos a los que están obligados a seguir los jueces locales”.

Incluso señaló que la Jueza hizo un documento con datos falsos. “Un juez falsificando un documento legal es algo gravísimo. Está dejando la prueba escrita por eso el Poder Judicial la sacó de jueza ya no es jueza por cierto, es exjueza y contra eso no ha podido porque dejó pruebas de lo que hizo y contra eso es que se le está acusando porque permitió la justicia para beneficiar a un presunto delincuente violando esas cuestiones”.

En relación a las acusaciones de que su Gobierno ha incurrido en detenciones arbitrarias señaló que él no es la Fiscalía, la única instancia que puede cumplimentar una orden de aprehensión. “Se dice, ‘el Gobernador detuvo ilegalmente arbitrariamente’. No, espérate una cosa, el Gobernador no hace detenciones, el gobernador cuida la seguridad. Quien detiene o pide la detención de alguien con una orden de aprehensión es la Fiscalía y ni siquiera ella puede hacer esa detención si no lo tiene que hacer por validación de un Juez y el Juez es el que otorga la orden de aprehensión después de valorar las condiciones que la Fiscalía le da”.

