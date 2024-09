Las Fuerzas Armadas se dicen listas para retos con Sheinbaum y le refrendan su apoyo

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), y Luis Cresencio Sandoval, encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconocieron este lunes a Claudia Sheinbaum Pardo como la próxima Presidenta de México, por lo que le expresaron su apoyo y se dijeron listos para los “retos” que vengan en el próximo Gobierno. También agradecieron a Andrés Manuel López Obrador su liderazgo.

Luego de realizarse los honores a la Bandera como parte del Desfile Cívico Militar por los 214 años del inicio de la Independencia del país, Ojeda Durán mostró su respeto y subordinación hacia Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que México está listo para tener a una mujer como Presidenta.

En su participación, Ojeda Durán agradeció al Presidente López Obrador por la confianza en la Secretaría de Marina, y por dirigirlos durante seis años.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, destacó que las y los integrantes de la dependencia están listos para los retos que se presenten durante la próxima administración, y para servir a Sheinbaum Pardo cuando asuma como Presidenta el próximo 1 de octubre.

Sandoval González remarcó el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pues durante los últimos seis años la institución se acercó más a la gente con las tareas de seguridad pública.

“Siempre hemos sido instituciones cercanas a la gente, pero en esta administración gracias sus instrucciones para generar infraestructura, crear empleos, contribuir en la seguridad a administrar sectores estratégicos del país, y darle una nueva fisonomía al Plan DN-III, nos hemos acercado más al pueblo”, precisó.

“En lo personal, le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las Fuerzas Armadas de tierra y aire para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar. No me queda más que decirle: ‘Se cumplieron sus instrucciones, señor Presidente'”, finalizó.