La CNDH respalda la Reforma Judicial; no interpondrá acción de inconstitucionalidad

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró este lunes que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo, no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial, debido a que es resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso electoral del 2 de junio.

De acuerdo con la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, destacó que la actual iniciativa forma parte de un avance en materia de derechos humanos; además, aseveró que la dependencia no defiende intereses políticos si no se debe a un mandato del pueblo.

“Esta Comisión no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas; eso era antes, hoy se debe al pueblo. (…) Esta reforma es esencial para transformar un sistema que, hasta hoy, ha permitido dilaciones en los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita”, afirmó en un comunicado de prensa.

La CNDH señaló que actores partidistas han presionado a la dependencia para que interponga una acción de inconstitucionalidad y satisfacer ambiciones ajenas a los intereses del pueblo. Sin embargo, aseveró que la misma no apoya denuncias que afecten los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación.

“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación”, manifestó.

“Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos. Así lo han hecho desde que inició la actual gestión, y hemos resistido, y seguiremos resistiendo, porque nuestro único compromiso es con el pueblo”, añadió.

El organismo autónomo detalló que su decisión se estableció, una vez satisfechos los requisitos legales y constitucionales que validan la aprobación de la Reforma del Poder Judicial, además de la aprobación de diversos congresos de los estados de la República, a pesar de los hechos desafortunados de violencia en el Senado.

“Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, añadió.

Finalmente, la CNDH señaló que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, la cual no puede ser impugnada por una acción de inconstitucionalidad, en especial por no ser una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial.