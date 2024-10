GenteAsí ¬ El caso P. Diddy se desborda y hunde a Jay-Z y Beyoncé en conspiraciones

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- A partir del arresto de Sean Combs, el magnate del hip-hop conocido como Diddy o Puff Daddy, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en un hotel de Manhattan, varias celebridades, entre las que se encuentran Beyoncé y su esposo, Jay-Z, se han visto envueltas en la polémica.

Los nombres de Beyoncé Giselle Knowles-Carter y Shawn Corey Carter (Jay-Z) han dado de qué hablar no sólo por la cercanía que ambos mantenían con P. Diddy sino también por las declaraciones que la cantautora estadounidense Jacquelyn Suzette Wright-Johnson, mejor conocida como Jaguar Wright, ofreció durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, en donde mencionó que ambos músicos eran “una pareja desagradable”.

“Durante cuatro años he estado diciendo que no sólo Diddy sino que Diddy y Jay-Z son monstruos y que la maquinaria de crear víctimas sigue adelante por parte de la industria de Hollywood […] Esto es lo que él [Jay-Z] hace, él empieza pequeños fuegos en todas partes y las personas salen corriendo por agua mientras él sale corriendo sin responder. Eso ha cambiado ahora, Shawn [Carter]. Tienes que responder, no tienes opción. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly y Sean Combs tienen a una persona en común tanto profesionalmente como en privado: Shawn Carter”, expresó.