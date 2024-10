Sheinbaum responde a carta de Genaro García Luna: “Ahora resulta que es la víctima”

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que Genaro García Luna, quien hoy será sentenciado, es un “cínico” y ahora resulta que es “una víctima”, luego que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón criticó la Reforma Judicial en su carta al Juez Brian Cogan, de Estados Unidos, y acusara de una persecución.

¿”Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García? Aquí el Presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado porque escondió al segundo asesino de Colosio. Con Fox era de la AFI y luego llega a ser Secretario de Seguridad y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco, entonces qué tiene qué ver eso con la reforma al Poder Judicial o qué autoridad moral tiene él para hablar de lo que está pasando en México?, cuestionó la Presidenta al hablar acerca de la carta que García Luna envío al Juez previamente a su sentencia.

El exsecretario de Seguridad comparecerá hoy ante el Tribunal Federal Este en Brooklyn, Nueva York, para conocer su sentencia por delitos de narcotráfico.

“Son cosas que no se pueden olvidar en México, ahora resulta que es una víctima el señor”, agregó.

LA CARTA DE GARCÍA LUNA

El exsecretario de Seguridad Pública envío ayer una nueva carta al Juez Brian Cogan en la que le suplica clemencia previo a la dictaminación de su condena, luego de ser encontrado culpable de cinco delitos en una corte en Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas”, escribió el funcionario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.