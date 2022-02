Estamos muertos entra al ránking de las series más vistas de Netflix

Estamos muertos ya acumula 474.26 millones de horas de visionado en sus primeros 17 días como parte del catálogo de series de Netflix.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 17 de febrero (AS México).- Estamos muertos (All of us are dead), la serie coreana de zombis de Netflix que está arrasando en todo el mundo a nivel de audiencia, ya es unos de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

La producción se ha colado en el top 10 de series con más horas acumuladas de visionados, jugando en la misma liga de producciones tan famosas y exitosas como El juego del calamar, Stranger Things, The Witcher o La casa de papel, entre otras. Así lo compartió Netflix, ofreciendo el ránking de las 10 series y temporadas más populares de su catálogo.

Así, Estamos muertos ya acumula 474.26 millones de horas de visionado en sus primeros 17 días como parte del catálogo de series de Netflix, cifra que se ha incrementado notablemente con 113.24 millones de horas reproducidas solo entre el 7 y el 13 de febrero.

Con todo, la serie se posiciona como la tercera serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, colándose además en el top 10 general de series más vistas en novena posición, una lista que sigue dominando con mucha diferencia la serie El juego del calamar.

Así, el ránking de las 10 series más vistas de Netflix y sus diferentes temporadas queda de la siguiente manera:

1. El juego del calamar: 1.650,45 millones de horas

2. Los Bridgerton temporada 1: 625,49 millones de horas

3. La casa de papel temporada 4: 619,01 millones de horas

4. Stranger Things temporada 3: 582,1 millones de horas

5. The Witcher temporada 1: 541,01 millones de horas

6. 13 razones why temporada 2: 496,12 millones de horas

7. The Witcher, temporada 2: 484,34 millones de horas

8. 13 razones why temporada 1: 475,57 millones de horas

9. Las cosas por limpiar: 469,09 millones de horas

10. Estamos muertos: 474,26 millones de horas

