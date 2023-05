El Manchester City golea 4-0 al Real Madrid y va a la final de la Champions League

Por James Robson

MANCHESTER, Inglaterra (AP).— De la mano de dos goles de Bernardo Silva, el Manchester City se instaló en la final de la Liga de Campeones tras desmantelar el miércoles 4-0 al Real Madrid.

El City se medirá contra el Inter de Milán en Estambul el 10 de junio, con Pep Guardiola en busca de conquistar el título del máximo torneo de clubes de Europa por tercera vez como técnico.

Bernardo remeció las redes a los 23 y 37 minutos en el estadio Etihad. Eder Militao anotó en propia puerta a los 76, mientras que Julián Álvarez — el argentino campeón mundial que es un suplente de lujo en el City — firmó el cuarto en los descuentos para decretar la victoria 5-1 global.

El conjunto inglés buscará alzar la Copa de Europa por primera vez en su historia. Alcanzó la final por segunda vez en tres temporadas.

Reinante campeón continental, el Madrid intentaba ampliar a 15 su récord de consagraciones en el torneo. Pero el equipo de Carlo Ancelotti fue arrasando sin atenuantes.

El City fue una máquina aceitada de buen fútbol que lo hizo todo bien durante 90 minutos imperiales, imponiendo agresividad, control y ambición.

Man City are going to the final! 🔵#UCL pic.twitter.com/niNOGO5uYD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023