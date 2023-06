Damnificados del 19s en la Condesa ven cada vez más lejos la reconstrucción prometida

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– El 19 de septiembre de 2017, miles de mexicanos y mexicanas perdieron sus hogares después de un sismo que sacudió Oaxaca, Morelos, Puebla, Ciudad de México y otras entidades. Fue en la capital del país donde el Gobierno local se comprometió a entregar para finales del 2024 todos los inmuebles afectados, ya reconstruidos.

Sin embargo, vecinos de Ámsterdam 86, en la colonia Hipódromo Condesa, dudan recuperar su patrimonio antes de esa fecha, y se preocupan que ante la contienda presidencial, la promesa de reconstrucción quede olvidada. Incluso, durante el largo proceso –marcado por pausas– falleció uno de los vecinos esperando que hubiera una respuesta concreta de las autoridades.

El inmueble fue integrado al Censo de Inmuebles Afectados por el Sismo del 2017 un año después de que el terremoto lo dejara con riesgo de colapso. Los vecinos decidieron que el edificio fuera demolido y reconstruido, pero han pasado casi cinco años y el sitio apenas y tiene algunas varillas de la estructura colocadas.

“Sabemos que termina la administración actual, que los planes de Gobierno cambian y que en realidad hemos visto que no se ha dado adelante con el compromiso de la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) por reconstruir nuestro edificio y entregarlo para marzo de 2024“, expuso Karla Berdichevsky, vecina del edificio que llevaba casi 20 años siendo propietaria de un departamento. “Reconstruir un edificio en los meses que quedan de la administración lo vemos irreal”.

Esta semana, Claudia Sheinbaum dejó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para contender por la candidatura presidencial de Morena. Al separarse del cargo, aseguró que cada una de las obras que prometió su gestión se llevarán a cabo.

SinEmbargo intentó contactar tanto a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México como a Pradi Construcciones, encargada de la obra, para obtener mayor información sobre las pausas en la reconstrucción de Ámsterdam 86, pero al momento de esta publicación no obtuvo respuesta.

Para el 5 de mayo del año en curso, la Comisión para la Reconstrucción reportaba haber entregado 14 mil 200 viviendas, mientras que otras siete mil 832 quedaban por iniciar construcción o estaban “En obra”. A finales de 2019, la entonces Jefa de Gobierno declaraba a medios de comunicación en medio de una entrega de viviendas a damnificados que ella esperaba que para el año siguiente –es decir, 2020– todos los afectados pudieran regresar a sus hogares.

PERDER EL PATRIMONIO

El departamento de Karla, donde vivió unos años antes de empezar a rentarlo, era el patrimonio de sus hijos.

“Yo trabajé muchos años para poder tener el departamento que estaba aquí, y hubieron compromisos que se hicieron de parte del Gobierno para poder reconstruir, no buscamos otras alternativas, y a casi seis años del sismo nos quedamos sin nada y con personas que no tienen en realidad en donde vivir; algunos de nosotros sin esta posibilidad de dejar un patrimonio sobre el cual trabajamos tantos años porque no se han cumplido los compromisos que se generaron desde el Gobierno actual”, externó.