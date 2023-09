¿Qué aspectos debemos revisar en un spa para saber que es confiable?

Lo primero es revisar que tengan a la vista los permisos para operar, en caso de no ser así se puede preguntar con qué permisos cuentan para que los muestren.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Para escapar un poco del caos, las prisas y el estrés de la ciudad, pero sin tener que trasladarse a otro estado, la opción es visitar un spa, donde además de tener un momento para cada uno, se cuida la piel, se brinda un tratamiento especial a alguna zona del cuerpo, como un masaje o se realiza un facial para tener la piel del rostro radiante. Opciones en la Ciudad de México hay muchas, pero ¿en qué hay que fijarse para saber que es un establecimiento confiable?

Ivonne de la Vega, dermocosmeatra y general manager de Nymphaea Spa, un espacio que lleva 5 años dedicándose al crecimiento de las personas -tanto pacientes como trabajadores, quienes deben estar bien para poder apoyar y brindar tratamientos a los clientes- y a ofrecer tratamientos integrales, compartió con Magazine algunos consejos acerca de en qué debe fijarse una persona para identificar un spa confiable y evitar ser timado.

–La forma en que explican el tratamiento o servicio. “Si te dicen sólo tres tipos de piel, bueno son biotipos, desde ahí, si no te saben explicar cual es el punto real del porqué tienes un problema o condición en la cara entonces huye porque no saben ni de que te están hablando”, compartió Ivonne.

Ivonne señaló que si la persona que realizará tu tratamiento, como un facial, no conoce de activos -que son los que darán resultados en la aplicación de un producto-, si no conoce la fisionomía de la piel, musculatura y tendones, es mejor salir de ese lugar, ya que no cuentan con la preparación necesaria.

–Los permisos. El lugar debe contar con los permisos de COFEPRIS, gobernación, incluso Secretaria de Hacienda. Ivonne de la Vega destacó que es de los pocos establecimientos que tienen los permisos sanitarios para ofrece y realizar los servicios del spa. “Si no tiene los permisos huye, hasta que verifiques que estén a la mano, que estén a la vista”, compartió. Estos permisos deben estar colocados a la vista de los clientes, si no se puede preguntar, pero si no tienen el permiso de Cofepris es mejor salir de ahí.

–Que no te juzguen. “Si llegas a un lugar y te sientes agredido, no te sientes cómodo, mejor vete”, dijo Ivonne. En este punto también se habla de resultados, desde la primera sesión se debe sentir algún cambio.

