La lideresa de comerciantes del Centro de CdMx es herida en tiroteo; hay un muerto

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que un hombre con playera gris y gorra blanca dispara mientras el resto de transeúntes huyen del lugar.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Un tiroteo ocurrió esta tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejando un muerto y dos personas heridas, incluyendo la exdiputada local y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) informó esta tarde que un hecho violento ocurrió este jueves en la calle de Motolinia y su cruce con la avenida 5 de mayo.

Los policías capitalinos arribaron al lugar, donde fueron informados que una persona a pie realizó detonaciones en contra de una mujer y dos hombres, los cuales resultados lesionados, por lo que fueron llevados a distintos hospitales para su atención médica especializada.

Aquí el momento de la agresión a personas sobre Motolinia y 5 de Mayo en el centro Histórico de la ciudad de México. pic.twitter.com/KpiABmqBFb — hermes (@vialhermes) October 17, 2024

Uno de los hombres que murió, de acuerdo con reportes locales, era acompañante de Sánchez Barrios. Además, medios de comunicación afirman que se trataba del yerno de la lideresa de comerciantes del Centro capitalino.

Se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto, ya se efectúa el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se mantiene un despliegue operativo en el lugar para identificar y detener a posibles responsables.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que un hombre con playera gris y gorra blanca se aproxima a una persona que conduce lentamente una motocicleta sobre la calle Motolinia. Acto seguido le dispara y también acciona su arma de fuego a otra persona que estaba a sus espaldas. Mientras tanto, los demás transeúntes huyeron rápidamente al escuchar los disparos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc, confirmó a través de sus redes sociales que la activista Sánchez Barrios fue herida.

“Comparto mi indignación, exigimos justicia y pongo a la disposición de las autoridades toda la infraestructura que pueda ser útil de la Alcaldía”, añadió la mandataria local.

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México condenó los hechos cuando inició la sesión de la Constituyente Permanente. Me están informando en este momento que lesionaron con arma de fuego a una activista y compañera nuestra, Diana @DianaSanchezBar Comparto mi indignación, exigimos justicia y pongo a la disposición de las autoridades toda la infraestructura que pueda ser útil de la alcaldía — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 17, 2024 La Coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, fue quien dirigió unas palabras para expresar su indignación ante lo sucedido: “Queremos expresarle nuestra solidaridad, desearle una pronta recuperación, a nuestra compañera, la Diputada Diana Sánchez Barrios, pedir que nunca más en esta ciudad se nos violente por temas que tienen que ver con el Género o por ninguna otra circunstancia”, dijo.