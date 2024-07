J. D. Vance acepta nominación de Trump para la vicepresidencia de Estados Unidos

Durante un discurso que ofreció, el Senador de extrema derecha criticó a la administración del Presidente Joe Biden por permitir la entrada de “millones” de migrantes; además, dijo que protegerá a los trabajadores estadounidenses y detendrá los abusos de China.

Por Jesús García

MILWAUKEE (La Opinión).- En medio de vítores, el Senador J. D. Vance aceptó la nominación a vicepresidente del expresidente Donald Trump.

“Oficialmente acepto su nominación para la vicepresidencia de los Estados Unidos”, dijo Vance provocando la euforia de los republicanos.

El Senador fue presentado por su esposa Usha Chilukuri Vance.

“Es mi privilegio presentarles a mi esposo y el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance”, dijo la esposa del Senador, desatando los aplausos de la audiencia. Los republicanos se levantaron de sus asientos para recibir al candidato a la vicepresidencia.

“¡J. D.!, ¡J. D.!, ¡J. D.!”, gritó la audiencia.

“Mi nombre es J. D. Vance, del gran estado de Ohio”, comenzó el Senador su discurso, desatando nuevamente los gritos de la audiencia.

Arrancó su mensaje de aceptación señalando que Estados Unidos (EU) puede ser “grande otra vez” y afirmó que el expresidente Trump dará “todo lo que tiene para pelear por la gente de este país”.

Recordó el atentado que enfrentó el expresidente Trump en Pensilvania.

“We love this country and we are united to win!” – Future Vice President @JDVance1 — GOP (@GOP) July 18, 2024

“Cuando el Presidente Trump levantó su puño, todo Estados Unidos se levantó con él”, afirmó al describir la fotografía del expresidente que se ha mostrado en varias ocasiones en la convención.

Ellos dijeron que era un tirano, que sería detenido, pero ha llamado por “unidad nacional”, tras su atentado, expuso Vance.

“Él es un hombre que es temido por sus adversarios”, afirmó.

Su mensaje a los estadounidenses: ser gobernados por un partido que no teme debatir ideas para encontrar soluciones. “Eso es lo que será el Partido Republicano en los siguientes cuatro años”.

“President Trump represents America’s last best hope to restore what if lost may never be found again. A country where a working class boy born far from the halls of power can stand on this stage as the next Vice President of the United States of America.” – @JDVance1 — GOP (@GOP) July 18, 2024

En parte de su discurso criticó el T-MEC o USMCA, al considerar que impulsa “buenos trabajos”, pero para México, provocando abucheos contra el Presidente Joe Biden.

Expresó su rechazo al plan ambiental del Presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el cual calificó como un “gran fraude” que ha afectado a las industrias.

También acusó a la Administración Biden de permitir el ingreso de “millones” de migrantes irregulares a los Estados Unidos.

Afirmó que protegerá el salario de los trabajadores de los EU. y “detendrá” los abusos de China.

J.D. Vance is ready to Make America Great Once Again with President Donald J. Trump. #RNCinMKE #2024RNC pic.twitter.com/p6CTJJB181 — GOP Convention (@GOPconvention) July 18, 2024

El expresidente Trump sonrió en varias ocasiones con el discurso de J. D. Vance, principalmente cuando fue mencionado y cuando su compañero de fórmula señaló que EU puede resolver sus problemas solamente si Trump es “electo otra vez”.

Vance prometió trabajar por los estadounidenses y lanzó su frase final: “Gracias, Dios los bendiga”.

LA NIETA DE TRUMP CAUSA SENSACIÓN

Previo al discurso de aceptación de Vance, Donald Trump Jr. ofreció un mensaje, pero cedió el micrófono a su hija Kai Trump, a quien presentó como tal y como la nieta del expresidente Trump.

“Eres una inspiración y te amo”, dijo Kai. “La prensa lo presenta como una persona diferente, pero yo sé quién es, una persona amorosa que hará Estados Unidos grande otra vez”.

My daughter Kai Trump's first speech 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/QeL18Gb75R — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 18, 2024

El mensaje de Kai Trump desató vítores.

Luego Trump Jr. habló del atentado contra su padre en Pensilvania y pidió recordar a Corey Comperatore, el hombre que murió en el atentado al expresidente.

Se refirió también a la “invasión” de irregulares, al hablar brevemente sobre migración.

Trump Jr. lanzó una broma sobre que el fantasma de una “paloma de maíz” es la que está gobernando EU, al cuestionar las políticas de Biden.

"What was my father's instinct as his life was on the line? Not to cower, not to surrender — but to show, for all the world to see, that the next American president has the heart of a lion." — @DonaldJTrumpJr FULL REMARKS: pic.twitter.com/xBjKMwaBXC — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 18, 2024

“Es como si el mundo estuviera volteado”, expuso.

Afirmó que el actual Estados Unidos no es el mismo de hace muchos años, “fue grandioso”, pero señaló que no era el fin de la historia del país.

“Pelearemos, pelearemos”, dijo Trump Jr., mientras se mostraba la fotografía de su padre con el puño en lo alto tras su ataque. “La buena noticia es que Estados Unidos es tan dura como Trump”.

“Miren a mi amigo J. D. Vance y a mí, él viene de los Apalaches y yo vengo de la Torre Trump y ahora estamos hombro con hombro luchando por EU, por el país que amamos”, dijo. “Este noviembre tenemos una decisión. Es una decisión sobre mantener a Estados Unidos primero. Juntos vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

Save the American dream – Make America GREAT Again! pic.twitter.com/BIdQq9guCJ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 18, 2024

ESPOSA DE J. D. VANCE

Fue Usha Vance la responsable de presentar al candidato republicano a la vicepresidencia. Ella reconoció que se sintió “perdida” de cómo presentar a su esposo J. D. Vance.

Sin embargo, afirmó haber tomado una decisión: “Explicar desde mi corazón por qué será un gran vicepresidente de los Estados Unidos”.

Recordó que conoció a Vance en la escuela de leyes, donde descubrió su ambición de ser esposo y padre.

Ella creció en San Diego, en una comunidad de dos amorosos padres migrantes de India, por lo que cuando conoció a J. D. Vance él quería saber todo sobre ella, sus costumbres, a su familia.

The next Vice President of the United States @JDVance1 ! 🇺🇸 pic.twitter.com/1BZMKEH5dX — Wisconsin GOP (@WisGOP) July 18, 2024

“Es mi privilegio presentarles a mi esposo y el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance”, dijo entre aplausos.

LA MIGRACIÓN VOLVIÓ A SER PROTAGONISTA

Los discursos del tercer día de la Convención Republicana comenzaron pasadas las 18:00 horas, y en repetidas ocasiones la migración, la “invasión de Estados Unidos”, tomó papel protagónico.

Así lo expresaron el representante Matt Gaetz (Florida), la representante Mónica De La Cruz (Texas), y Thomas Homan, exdirector en funciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, fue de los más celebrados por la audiencia y enfocó su discurso en la frontera, la migración y cómo coordinó esfuerzos respaldados por Trump contra la Administración Biden.

La lista de oradores incluyó a Kellyanne Conway, exasesora del expresidente Trump.

El expresidente Trump estuvo sentado flanqueado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana), el Senador Marco Rubio (Florida) y el Gobernador de Texas, Greg Abbott.

