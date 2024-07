Ursula von der Leyen es reelegida como presidenta de la Comisión Europea otros 5 años

Por Mike Corder y Jean-François Badias

ESTRASBURGO, Francia (AP).— Los legisladores del Parlamento Europeo reeligieron el jueves a Ursula von der Leyen para un segundo mandato de cinco años como presidenta de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea (UE), dándole una cómoda mayoría y evitando un posible vacío de liderazgo.

Von der Leyen alzó ambos puños en señal de victoria cuando la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, leyó el resultado en la Legislatura.

I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS

La reelección garantizaba la continuidad de liderazgo en el bloque de 27 países, que lidia con crisis como la guerra en Ucrania, el cambio climático, la migración y la falta de vivienda.

El Canciller alemán Olaf Scholz se apresuró a enviar sus felicitaciones a través de X y calificó la reelección de Von der Leyen como “una clara señal de nuestra capacidad para actuar en la Unión Europea, especialmente en tiempos difíciles. Los europeos esperan que hagamos avanzar a Europa. ¡Hagámoslo!”.

La mayoría de la cámara de 720 escaños votó a favor de la democristiana alemana tras un discurso en el que prometió ser una lideresa firme para Europa en un momento de crisis y polarización.

Congratulations on your re-election, Ursula @vonderleyen – a clear sign of our ability to act in the European Union, especially in difficult times. Europeans expect us to take Europe forward. Let's do it! pic.twitter.com/nlMFE9nZha

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 18, 2024