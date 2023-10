Las víctimas de la Guerra Sucia exigen a AMLO que la Sedena coopere con la CoVEHJ

Familiares de víctimas y sobrevivientes aseguraron que el Ejército, junto con otras dependencias de seguridad, son responsables de las violaciones graves a Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, por lo que exigieron su cooperación en las investigaciones que encabeza el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la COVEHJ.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Familiares y sobrevivientes a la Guerra Sucia le reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador los obstáculos que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) ha sufrido ante restricciones por autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para aumentar las posibilidades de investigación sobre lo ocurrido entre los años 1965 y 1990.

A través de una carta, la Asamblea de Colectivos de Familiares y Sobrevivientes a la Guerra Sucia expusieron al Presidente que, si bien él mismo ordenó en 2021 la creación de la CoVEHJ para indagar las violaciones graves a los Derechos Humanos durante la segunda mitad del siglo XX, ha identificado en el Ejército mexicano una falta de cooperación, algo que consideró su deber, pues ser un actor clave en los atropellos ocurridos en el periodo que comprende la investigación.

“La identificación que hemos hecho del Ejército Mexicano, como una de las instituciones responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos en contra de nosotros y de nuestros familiares, junto con la Dirección Federal de Seguridad, la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, la Brigada Especial, la Policía Judicial Federal, entre otras corporaciones de la época, no es reciente, data desde antes de la década de 1970”, expuso.

Los sobrevivientes y familiares de víctimas señalaron que depositaron su confianza en el Presidente López Obrador para que “la gran deuda histórica sea resuelta en los tiempos y condiciones previstos en el mandato”, por lo que reiteraron su “irrestricto compromiso” no sólo como mandatario, sino como Jefe Suprema de las Fuerzas Armadas de México, para que los compromisos y objetivos señalados en el decreto de creación de la Comisión sean resueltos.

La carta fue firmada por colectivos como Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Comité Primeros Vientos, Colectivo Sobrevivientes una Trinchera de la Dignidad, Fedefam- México, Colectivo de Familiares y Sobrevivientes de la guerra sucia en Cd. Juárez, Sobrevivientes de la Guerra Sucia, A.C, entre otros.

El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) denunció públicamente el pasado 11 de octubre la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.

El Mecanismo señaló que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, situación que fue incrementando con el paso del tiempo.

“Lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”, acusó.

“En las últimas semanas, las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar—que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando—incurriera en prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”, agregó.

#Entérate “La obstrucción a la #verdad. Reporte de incidencias en la consulta de archivos de la @SEDENAmx" expone las dificultades que enfrentó el MEH en su trabajo de consulta e investigación en la Dirección General de Archivo e Historia.#Conoce los hechos. Hilo (1)🧵 pic.twitter.com/zwPYcfO3mq — Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) October 18, 2023

Asimismo, indicó que la Sedena desobedece el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador y trastoca el marco normativo al sólo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculizan la consulta y la reproducción digital.

Por ello, el Mecanismo informó que retirará formalmente al equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, mientras no se modifiquen las condiciones antes señaladas.

De la misma forma, anunció que en su próximo informe, titulado “Las formas del silencio”, mostrará la evidencia de la obstaculización y falta de colaboración por parte del Ejército mexicano en el anexo “La obstrucción de la verdad”, el cual contendrá una cronología de las incidencias documentadas durante el proceso de investigación en los archivos militares.

“Las dificultades impuestas por la Sedena transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y la memoria. Además, incumplen el decreto presidencial por el que se crea la CoVEHJ, las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Víctimas, en el Acuerdo por el que se establecen diversas Acciones de transferencia de documento históricos y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que respalda el intercambio de información entre homólogos dentro de la Administración pública”, detalló.

Carlos Pérez Ricart, integrante del Mecanismo, indicó durante una entrevista en el programa “Los Periodistas” que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que tanto él, como Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández y David de Jesús Fernández Dávalos, los otros tres integrantes del Mecanismo no son enemigos del Presidente y simplemente cumplen un mandato que el mandatario les dio.

“La comisión está conformada por cuatro individuos. Son todos menos enemigos del Presidente de la República, son todo menos personas reaccionarias o mentirosas que actúenlos de mala fe, tienen un prestigio propio y aquí los que nos sorprende es que el Presidente crea más la palabra de los militares, en la palabra de personas como David o como Abel. Por eso nos duelen las declaraciones de hoy y lo que le decimos es que vamos a llevarle toda la evidencia en el momento que quiera para que la vea”.

Ese día, el Presidente afirmó que si la Comisión quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos, esto luego de que la comisión denunciara públicamente la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.

—¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del Mecanismo? —preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina.

—Sí, si ellos quieren —afirmó López Obrador.

—¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? —cuestionó.

—No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden —respondió el mandatario.