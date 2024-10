VIDEOS ¬ Shaquille O’Neal regala tenis a niños de Ecatepec durante su visita a México

Ciudad de México, 18 de octube (AmbasManos).- El famoso basquetbolista estadounidense Shaquille O’Neal regaló tenis a niños del municipio de Ecatepec, Estado de México, en su visita al país.

La estrella de la NBA llegó a la Ciudad de México para promocionar su nueva marca de calzado que estará a la venta en nuestro país.

Shaq es la nueva línea de ropa y tenis deportivos que estará disponible para las y los fans del jugador de Los Ángeles Lakers.

Pero antes del gran evento de promoción ante la prensa nacional, decidió hacer una parada en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

How many times would I have won #KingOfTheCourt in my day?

Shoutout @DKSportsbook for giving out pre-game player prop boosts everyday to start the season…plus a share of $1 million in bonus bets every night if you boost the day's P-R-A leader! Sign up with my promo code SHAQ… pic.twitter.com/QTKzwKVEcO

— SHAQ (@SHAQ) October 19, 2024