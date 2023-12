“No es cierto”: El Presidente niega haber llamado a votar por Morena; se inconformará

El Presidente López Obrador informó que aunque “es mentira”, retirará el mensaje que ofreció el pasado 10 de diciembre desde Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde sólo habló sobre la importancia de votar por la Presidencia y por la mayoría en el Congreso, y no de hacerlo por Morena.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que acatará la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), quien le exigió que retire todos los materiales sobre el reciente llamado que hizo a no sólo votar por la Presidencia en las elecciones de 2024, sino también para que se obtenga la mayoría en el Congreso.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá y se ventile. Lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, eh. Están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace una semana porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la Presidencia o candidata a la Presidencia, sino también por los legisladores porque era muy importante tener mayoría en el Congreso“, recordó.

López Obrador argumentó que en su mensaje únicamente señaló “que si el Presidente llegaba sin mayoría en el Congreso, y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional, y que eran importantes las reformas constitucionales”.

“Dije eso y ya me sancionaron porque, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Están como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora [Xóchitl Gálvez] o no dije nada, pero manipularon que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras”, recapituló.

“Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación. Claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo. La Consejera que fue la que tramó todo ahí está”, denunció el mandatario mexicano.

El caso que expuso es el de Manuel Cruz, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien fue suspendido por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, luego de alterar los dichos del Jefe del Ejecutivo federal en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la oposición.

Las declaraciones descontextualizadas responden a la imposición de medidas cautelares por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias contra el Presidente de México, esto después de que la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México interpusiera una queja por supuesta violencia política de género.

Esta imposición de medidas fue parte del ordenamiento dictaminado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que sí consideró que hubo expresiones dichas por el político tabasqueño en contra de Gálvez durante las conferencias de prensa matutinas que realiza entre semana.

El asunto se originó a partir de la queja presentada por Xóchitl Gálvez en contra del Presidente y funcionarios del Ejecutivo federal, como el vocero Jesús Ramírez Cuevas, y de quien resultara responsable de reproducir en redes sociales manifestaciones presuntamente constitutivas de violencia política de género, realizadas por el titular del Ejecutivo en las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio.

En esa queja, la Senadora panista solicitó medidas cautelares para que se ordenara a los sujetos denunciados el retiro y la no reproducción, en portales oficiales, de las expresiones denunciadas. También pidió medidas, en su vertiente de tutela preventiva, para que el Presidente se abstuviera de emitir mensajes constitutivos de violencia política de género.

Sin embargo, días después de que se diera a conocer el dictamen del TEPJF y la posterior orden de medidas cautelares por la Comisión de Quejas y Denuncias, el Presidente López Obrador sostuvo que eran falsas esas acusaciones, y el tiempo le dio la razón.

Entre las impugnaciones presentadas, se cita el caso de la conferencia del 10 de julio de este año, cuando supuestamente comentó que Gálvez “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”; sin embargo, lo que realmente dijo fue lo siguiente:

“No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba: Diego [Fernández de Cevallos], [Vicente] Fox, [Carlos] Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl [Gálvez]. Eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo ‘oscurito’ a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl. Y ya hay ‘cargada’ o no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta”.

Al respecto, acusó a las y los integrantes del TEPJF por alterar sus expresiones.

“Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, que exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria; son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”.

“Lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo. Sí, podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”.

Posteriormente, puso otro ejemplo de lo que expresó ese mismo día. Según la queja, el Presidente manifestó que “la van a utilizar [a Gálvez] para engañar al pueblo”. Lo que realmente pronunció el mandatario fue lo siguiente:

“Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías; pero, pues la gente ya no se va a dejar engañar […] Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es [Vicente] Fox, es [Carlos] Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. […] El caso de Xóchitl pues ya sabemos, ¿para qué quieren a Xóchitl? Para seguir saqueando, para seguir robando”.

“¿Cómo una autoridad electoral, un Juez, un Magistrado va a hacer esta interpretación? ¿Por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal? ¿Por qué tienen ellos que hacer esto?”, cuestionó el Jefe de Estado mexicano.

En ese contexto, hoy se le preguntó a López Obrador si se va a inconformar por el castigo del organismo electoral. “Sobre esto último sí porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. De todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes, porque no quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción”, concluyó.

DECLARACIONES DE AMLO PODRÍAN AFECTAR LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA: INE

El pasado 16 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la Presidencia de México que retire todos los materiales sobre el reciente llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador a no sólo votar por una Presidenta o un Presidente en las elecciones de 2024, sino también para que se obtenga la mayoría en el Congreso.

“El Partido de Revolución Democrática [PRD] y un ciudadano denunciaron al Presidente de la República por las manifestaciones realizadas el 10 de diciembre de 2023, durante su visita a la comunidad de Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde, a decir del quejoso, hizo alusión a programas sociales, y solicitó el voto por candidaturas de la denominada 4T”, explicó.

Por ello, “el colegiado determinó procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se trata de manifestaciones que son de carácter político-electoral, asociadas con un posible uso indebido de programas sociales, difundidas a la ciudadanía en general”.

Programas para el Bienestar, desde Almoloya de Juárez, Estado de México https://t.co/TuEpElxZYt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2023

De este modo, pidió que en un plazo no mayor a seis horas, se realizaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para modificar las páginas de Internet donde se encontraran alojados los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas del evento denunciado denominado “Programas para el Bienestar”, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración.

La Comisión del INE también otorgó la medida cautelar, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el Presidente López Obrador “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

Hace una semana, el mandatario mexicano destacó la importancia de tener la mayoría en el Congreso de la Unión para contar con un presupuesto integrado y que éste beneficie a la ciudadanía.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, yo gané la Presidencia, pero si no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente porque si no se cuenta con la mayoría, no se puede contar con el presupuesto integrado”, dijo durante su gira por Almoloya de Juárez, Estado de México.