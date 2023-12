Comando asesina a Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera de Zacatecas

Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera Regional fue ultimado en la Avenida San Marcos en la capital zacatecana

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ), fue asesinado por sujetos armados la mañana de este lunes, de acuerdo con autoridades estatales.

Las primeras versiones señalaron que el líder de los ganaderos fue agredido de manera directa alrededor de las 11:40 horas, cuando hombres armados ingresaron a una clínica veterinaria donde se encontraba la víctima.

Los hechos ocurrieron en la Avenida San Marcos, al poniente de la capital zacatecana, lugar al que llegaron los agresores en una camioneta tipo pickup y le dispararon al líder ganadero.

Por lo anterior, los cuerpos de seguridad se desplegaron por la zona donde se registró el crimen, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado ninguna detención.

El Secretario de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el homicidio de Rayas Escobedo.

“El Fiscal General de Justicia del Estado me ha informado que hace unos momentos se registró una agresión en el municipio de Zacatecas. Lamento profundamente informar que como producto del mismo perdió la vida Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera de Zacatecas”, escribió en su cuenta de Facebook.

“En estos momentos todas las fuerzas del orden se encuentran llevando a cabo un dispositivo para dar con los responsables. No desistiremos en el proceso de pacificación del estado y no permitiremos que ni este ni ningún otro caso quede en la impunidad. Desde el Gobierno del estado expresamos nuestra solidaridad con familiares y amigos”, agregó.

Por su parte, la UGRZ publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentaron y repudiaron el atentado contra su líder, a quien “le arrebataron la vida en un acto cobarde” por el que exigieron justicia.

“Expresamos nuestro impotencia ante tal hecho y reprobamos todo acto de agresión, y exigimos justicia, pues es lamentable que no podamos estar con tranquilidad y tener que salir de casa a trabajar y no saber si regresaremos a nuestros hogares con nuestros seres querido. Expresamos nuestro profundo condolencias hacia la familia Rayas Escobedo y familia Rayas Bugarin por esta pérdida tan lamentable y rogamos por una pronta resignación y que se haga justicia ante este hecho y se dé con los reponsables”, manifestó el consejo directico de la UGRZ.

En tanto que, el Diputado federal y Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, también se sumó a las condolencias por el asesinato del líder ganadero.

“De todo corazón, mi más sincera condolencia para mi amiga y ex compañera legisladora Lyndi Bugarín Cortés, por la muy lamentable perdida de su esposo, Cuauhtémoc Rayas, líder estatal de la Unión Ganadera de Zacatecas”, expresó.

En el 2017, el hijo del líder ganadero, Óscar Rosendo Rayas Valdez, 23 años, fue asesinado tras ser herido en un intento de secuestro.