Julio César Chávez envía mensaje al “Canelo”: El mejor campeón mexicano voy a ser yo

Durante una entrevista, “El César del Boxeo” se autoproclamó como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y criticó las pretensiones del pugilista tapatío.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 19 de marzo (LaOpinión).- ¿Quién es el mejor boxeador de la historia de México? Esa ha sido la principal discusión a raíz de los constantes logros de Saúl Álvarez. Las comparaciones son directas: “Canelo” o Julio César Chávez. A pesar de las múltiples opiniones, el “Gran Campeón Mexicano” tiene una postura firme, tajante y bien formada al respecto.

“[El mejor boxeador mexicano] siempre voy a ser yo. Por más campeonatos que gane ‘Canelo’, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo”, sentenció Julio César Chávez en una entrevista con Eduardo Lamazón, recopilada por Azteca Deportes.

Una de los principales reproches a la carrera del Canelo ha sido esa falta de conexión con los aficionados mexicanos a diferencia de la que consiguió Julio César Chávez en sus momentos de gloria. Saúl Álvarez es muy criticado incluso por sus coterráneos que constantemente ponen en tela de juicio su estatus de ídolo del boxeo. Bajo estos argumentos se sostiene el “César del Boxeo”.

“Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar 5, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada“, explicó Chávez.

