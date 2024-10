CLOSE UP ¬ Millonario, ganadero taurino, sindicalista y ahora, 4T. ¿Quién es Haces?

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Diputado Federal Pedro Haces Barba se ha convertido en un personaje incómodo dentro de la bancada de Morena en San Lázaro. El político y líder sindical, quien es conocido por su cercanía a Ricardo Monreal Ávila, otro personaje polémico dentro de la 4T, se encuentra en el ojo del huracán debido a que impuso las presidencias de 15 comisiones de la Cámara de Diputados.

El accionar de Pedro Haces provocó molestia entre sus compañeros de bancada, situación que habría generado un enfrentamiento verbal entre los legisladores, llegando inclusive a amenazas de muerte por parte del también empresario.

De acuerdo con los periodistas Enrique Méndez y Fernando Camacho, del diario La Jornada, el pasado jueves, alrededor de 50 legisladores abandonaron molestos la plenaria de Diputados de Morena por la manera en que Haces Barba resolvió los nombramientos de 15 comisiones en San Lázaro.

Mientras el Pleno de la Cámara de Diputados discutía y votaba le reforma para priorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas, Haces se habría dedicado a recoger firmas para avalar una planilla única de personas que presidirían 15 comisiones. Al termino de la sesión, el también líder sindicalista ya contaba con 150 firmas a favor, esto a pesar de que un grupo de legisladores preparó un escrito en el que “denunciaban la presión y coacción del voto”.

En dicho encuentro también estuvo Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, quien después se retiró y “dejó el control de la reunión” a quien él mismo ha considerado como segundo al mando. En la plenaria fueron informadas las críticas por la hora y la forma en que se presentó la propuesta de nombramientos. Sin embargo, Haces Barba respondía con insultos y amenazas.

Tras la publicación de la nota, Pedro Haces presentó una carta dirigida a Carmen Lira Saade, directora general del periódico La Jornada donde aseguró que la información presentada era falsa.

Por su parte, los reporteros Méndez y Camacho aseguraron que varios de las y los diputados de la bancada morenista que estuvieron presentes en la reunión confirmaron el tono y alcance de las palabras de Haces. Entre ellos están Gabriela Jiménez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Guillermo Santiago, Juan Hugo de la Rosa, Manuel Espino, entre otros.

Días mas tarde, en entrevista con Grupo Fórmula, Pedro Haces volvió a negar los señalamientos en su contra y afirmó que el reparto de presidencias de comisiones se realizó con equidad y de manera democrática.

“El reparto de las comisiones se hizo con equidad para todos los estados de la República, tenemos 26 comisiones para la bancada de Morena de 51 que son en total, las otras fracciones parlamentarias en base a la votación que obtuvieron pues tienen que tener también sus comisiones y fue una cosa democrática donde nos reunimos mas de 200 diputados de la bancada de Morena a las 4:00 después de haber votado la ley de energéticos y mas de 190 diputados votaron a favor por la planilla donde se presentó a los 15 presidentes y presidentas de esas comisiones”.

El Diputado mencionó que no se podían otorgar presidencias de comisiones a todos los legisladores y reiteró no haber amenazado a ninguno de sus compañeros.

“En todos lados hay inconformidades cuando no les tocan presidencias, ni a mí me tocó presidencia, no puedes darle a 257 diputados presidencia cuando nos tocan únicamente 26 […] Soy un hombre de principios y de valores que nunca he amenazado, como dijo hoy La Jornada, a nadie. Jamás he amenazado a nadie, soy hombre de familia, tengo integridad, pero sí hablo frontalmente”.